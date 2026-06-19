आईआईटी-आईएसएम धनबाद और नॉर्वे के UiT के बीच एमओयू, शोध व नवाचार को वैश्विक विस्तार
झारखंड के धनबाद आईआईटी-आईएसएम के TEXMiN फाउंडेशन तथा UiT–द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच एमओयू हुआ है.
Published : June 19, 2026 at 9:46 PM IST
धनबादः अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान सहयोग को नई दिशा देते हुए IIT (ISM) धनबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब TEXMiN फाउंडेशन तथा नॉर्वे के UiT–द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता नॉर्वे सरकार के UTFORSK कार्यक्रम से समर्थित सस्टेनेबल एजुकेशन, एक्सचेंज एंड रिसर्च (SEER) परियोजना के अंतर्गत संपन्न हुआ.
एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में IIT (ISM) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, उपनिदेशक प्रो. धीरज कुमार, UiT के वाइस रेक्टर एवं SEER परियोजना के प्रधान अन्वेषक प्रो. दिलीप कुमार प्रसाद सहित प्रो. कृष्ण अग्रवाल, प्रो. राजीव उपाध्याय, प्रो. सौरभ दत्ता गुप्ता, प्रो. एजाज अहमद और सहायक कुलसचिव (अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं एलुमनाई मामलों) मृत्युंजय शर्मा उपस्थित रहे. इसके अलावा दोनों संस्थानों के 20 से अधिक शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और परियोजना से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.
इस समझौते के तहत दोनों संस्थान अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, उद्यमिता विकास, क्षमता निर्माण तथा छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. सहयोग का मुख्य फोकस सतत खनन, क्रिटिकल मिनरल्स, उन्नत तकनीक, इनोवेशन इकोसिस्टम और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े शोध विषय होंगे.
इस बैठक में संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, साझा शोध परियोजनाओं, फैकल्टी एक्सचेंज और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही भविष्य में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की गई.
इस बैठक का प्रमुख आकर्षण SEER परियोजना के तहत संचालित IC3 गतिविधियों और 32 विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी कार्यक्रम की प्रगति रही. इस पहल से छात्रों को वैश्विक शिक्षण वातावरण में अध्ययन करने, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ शोध करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
दोनों संस्थानों ने भविष्य में संयुक्त मास्टर्स और संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया. जिससे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को साझा विशेषज्ञता तथा संयुक्त अकादमिक मार्गदर्शन का लाभ मिल सके.
निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि आज के दौर में वैश्विक साझेदारियां जटिल चुनौतियों के समाधान और गुणवत्तापूर्ण शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि UiT और TEXMiN के बीच यह सहयोग छात्रों और शिक्षकों के लिए नवाचार, उत्कृष्ट शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के नए रास्ते खोलेगा. उपनिदेशक प्रो. धीरज कुमार ने कहा कि ऐसी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां संस्थान की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के साथ-साथ शोध और शिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करती हैं.
यह एमओयू IIT (ISM) धनबाद और UiT–द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच बढ़ते अकादमिक संबंधों का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. जिससे भारत और नॉर्वे के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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