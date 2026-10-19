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चुनावों से पहले BJP के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए हो रहे प्रदर्शन, बोले जेएनयू प्रोफेसर

13 अक्टूबर को दिल्ली में INDIA ब्लॉक, AISA और CJP नेताओं की चाय पार्टी के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक कथित 'वोट चोरी' को लेकर सत्ताधारी BJP पर अपना हमला तेज कर रहा है. विपक्षी दल 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में अपनी रैली के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराने की तैयारी में हैं.

इसी बीच, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के राजनीतिक विज्ञान अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने सोमवार को कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन केंद्र में BJP की सरकार की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण बीजेपी और उसके सहयोगी दल अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग स्तर पर चुनाव जीत रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, रॉय ने कहा कि विपक्ष, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य कार्यकर्ताओं का चल रहा विरोध प्रदर्शन, अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी BJP के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए है, ताकि वोटरों को लुभाया जा सके. पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है. पंजाब को छोड़कर, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है, सभी राज्यों में BJP सत्ता में है. कुछ महीने पहले जंतर-मंतर पर NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए, जिसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में आम लोगों का भाग लेना "कम" हो गया है. रॉय ने कहा, "इस बार इसे (प्रदर्शनों को) उस तरह तवज्जो नहीं मिली है जैसा पहले (जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान) मिली थी. लोगों की भागीदारी को देखिए. सांसदों और विधायकों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता चुनती है, जंतर-मंतर में नहीं. भागीदारी कम हो गई है." चल रहे विरोध प्रदर्शनों में लोगों की भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "अगर हम पहले के जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से तुलना करें, तो भागीदारी का पैमाना काफी अलग है. यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है."