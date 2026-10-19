चुनावों से पहले BJP के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए हो रहे प्रदर्शन, बोले जेएनयू प्रोफेसर
जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु रॉय कहा कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में आम लोगों की भागीदारी "कम" हो गई है. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक कथित 'वोट चोरी' को लेकर सत्ताधारी BJP पर अपना हमला तेज कर रहा है. विपक्षी दल 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में अपनी रैली के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराने की तैयारी में हैं.
इसी बीच, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के राजनीतिक विज्ञान अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने सोमवार को कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन केंद्र में BJP की सरकार की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण बीजेपी और उसके सहयोगी दल अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग स्तर पर चुनाव जीत रहे हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, रॉय ने कहा कि विपक्ष, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य कार्यकर्ताओं का चल रहा विरोध प्रदर्शन, अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी BJP के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए है, ताकि वोटरों को लुभाया जा सके.
पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है. पंजाब को छोड़कर, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है, सभी राज्यों में BJP सत्ता में है.
कुछ महीने पहले जंतर-मंतर पर NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए, जिसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में आम लोगों का भाग लेना "कम" हो गया है.
रॉय ने कहा, "इस बार इसे (प्रदर्शनों को) उस तरह तवज्जो नहीं मिली है जैसा पहले (जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान) मिली थी. लोगों की भागीदारी को देखिए. सांसदों और विधायकों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता चुनती है, जंतर-मंतर में नहीं. भागीदारी कम हो गई है."
चल रहे विरोध प्रदर्शनों में लोगों की भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "अगर हम पहले के जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से तुलना करें, तो भागीदारी का पैमाना काफी अलग है. यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है."
रॉय ने कहा कि विपक्ष अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है.
विपक्ष की मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार तो सिर्फ एक माध्यम हैं. विपक्ष का मुख्य निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं."
विपक्षी पार्टियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने में नाकाम रहती हैं, तो उन्हें सड़क पर विरोध प्रदर्शन के जरिये जबरन सत्ता परिवर्तन के बारे में नहीं सोचना चाहिए. भारत में यह संभव नहीं है."
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का जिक्र करते हुए उन्होंने, "मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होना चाहिए. जिन लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है या जिनके पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा. इसलिए, ऐसी प्रक्रिया को चलाना गैर-कानूनी नहीं है."
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. अभिनव पंकज बोरबोरा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि क्या ये विरोध प्रदर्शन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक व्यापक राजनीतिक चुनौती में बदल सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये विरोध प्रदर्शन किस हद तक पूरे राजनीतिक क्षेत्र में पैठ बनाने में सक्षम होते हैं, विशेष रूप से शहरी केंद्रों से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर.
उन्होंने कहा कि यह देखना गौर करने वाली बात होगी कि क्या प्रदर्शनकारियों के उठाए गए मुद्दे मतदाताओं को न सिर्फ वैध लगते हैं, बल्कि वे प्रभावी चुनावी मुद्दों में बदल जाते हैं जो मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम हों."
यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी की लोकप्रियता को हल्के में न लें'… UP में सीट शेयरिंग से पहले सपा को कांग्रेस की दो टूक