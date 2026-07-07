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बिहार में इंडिया-नेपाल बॉर्डर पर यूक्रेन की महिला गिरफ्तार, तीन साल से एक्सपायर वीजा के साथ रह रही थी

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से एक विदेशी महिला को अवैध प्रवास के आरोप में हिरासत में लिया गया है. 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB) की टीम ने हरपुर बीओपी के पास गश्ती के दौरान यूक्रेन की रहने वाली इस महिला को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा. जांच में सामने आया कि महिला का भारतीय वीजा वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुका था.

एसएसबी की नियमित गश्ती टीम: जानकारी के अनुसार, 6 जुलाई 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उप निरीक्षक मयंक सिद्धू अपनी गश्ती टीम के साथ सीमा स्तंभ संख्या-388 की ओर नियमित गश्त पर निकले थे. इसी दौरान बीओपी हरपुर के मुख्य गेट के पास एक विदेशी महिला संदिग्ध हालत में बैठी दिखाई दी. पूछताछ में उसने अपना नाम ओक्साना शेवत्सोवा बताया और स्वयं को यूक्रेन की निवासी और इंजीनियर बताया.

वैध दस्तावेजों का पूर्ण अभाव: एसएसबी अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट और वीजा मांगने पर वह शुरुआत में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सकी. काफी पूछताछ के बाद उसने अपने मोबाइल फोन में पासपोर्ट और वीजा की इलेक्ट्रॉनिक प्रति दिखाई. दस्तावेजों से पता चला कि उसका वीजा वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुका है और उसके पास वीजा विस्तार का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला.

मोबाइल से मिला संदिग्ध आधार: जांच के दौरान महिला के मोबाइल फोन में एक आधार कार्ड की डिजिटल प्रति भी मिली, जिसकी प्रामाणिकता पर प्रथम दृष्टया संदेह जताया गया है. अब संबंधित एजेंसियां यह जांच करेंगी कि आधार कार्ड असली है या फर्जी. साथ ही महिला के पासपोर्ट, भारत में प्रवेश की तिथि, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, एफआरआरओ पंजीकरण और अन्य रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जाएगी.