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बिहार में करोड़ों का 'बैंक लोन स्कैम', नेपाली महिलाओं के फर्जी दस्तावेज से खेल, बंगाल-उत्तराखंड तक नेटवर्क

सीएसपी संचालक समेत तीन गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार में बैंक लोन के नाम पर बड़ा अंतरराष्ट्रीय फर्जीवाड़ा सामने आया है. मामला मोतिहारी का है जहां बैंक लोन के नाम पर ये खेल चल रहा था. पुलिस के अनुसार, कुंडवा चैनपुर इलाके में एक सीएसपी केंद्र के जरिए नेपाली महिलाओं को भारतीय नागरिक बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और उनके नाम पर बैंक लोन दिलाने का कथित नेटवर्क चल रहा था.

सीएसपी संचालक समेत तीन गिरफ्तार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीएसपी संचालक समेत दो नेपाली महिलाओं को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस को आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज मिलने की बात कही गई है. मामले की जांच अब फर्जी दस्तावेज से लेकर बैंक लोन की पूरी प्रक्रिया तक पहुंच गई है. नेपाल से बिहार तक कैसे पहुंचता था नेटवर्क? पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, कथित नेटवर्क की एक कड़ी नेपाल से शुरू होती थी. नेपाली महिलाएं कुंडवा चैनपुर इलाके के सीएसपी केंद्र तक पहुंचती थीं, जहां से उनके लिए भारतीय पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने की कथित प्रक्रिया शुरू होती थी. भारतीय नागरिक बताने का आरोप आरोप है कि नेपाली महिलाओं को भारतीय नागरिक के तौर पर दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जाते थे. इन दस्तावेजों में भारतीय पता और पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज होने की बात कही जा रही है. इन्हीं कागजात के आधार पर आगे बैंकिंग प्रक्रिया शुरू की जाती थी. पश्चिम बंगाल में बनता था कथित आवासीय प्रमाण पत्र जांच में आरोप सामने आया है कि महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल के पते पर आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कराया जाता था. इसके लिए महिलाओं की जानकारी कथित नेटवर्क के जरिए बंगाल भेजी जाती थी. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये प्रमाण पत्र किसने और किस प्रक्रिया के जरिए तैयार कराए. उत्तराखंड से फर्जी आधार और वोटर आईडी का आरोप पश्चिम बंगाल के कथित प्रमाण पत्र के बाद दस्तावेजों की अगली कड़ी उत्तराखंड से जुड़ने की बात कही जा रही है. आरोप है कि उत्तराखंड में सक्रिय नेटवर्क के जरिए नेपाली महिलाओं के नाम से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार कराए जाते थे. फर्जी पहचान से बैंक लोन की तैयारी फर्जी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज तैयार होने के बाद अगला लक्ष्य बैंक लोन होता था. आरोप है कि महिलाओं को समूह में शामिल कर उनके नाम पर स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी. समूह लोन व्यवस्था का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए समूह आधारित लोन की व्यवस्था की गई है. आरोप है कि इसी व्यवस्था का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया और नेपाली महिलाओं को भारतीय लाभार्थी के तौर पर समूहों में शामिल कर उनके नाम पर लोन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. 30 से 40 हजार रुपये कमीशन का आरोप पुलिस की शुरुआती जांच में एजेंट के जरिए कमीशन लिए जाने का भी आरोप सामने आया है. बताया जा रहा है कि लोन दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 30 से 40 हजार रुपये तक कमीशन तय किया जाता था. हालांकि, इस रकम और भुगतान की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही होगी. बैंक को कैसे होता था नुकसान? कथित फर्जीवाड़े का सबसे अहम हिस्सा लोन की वसूली से जुड़ा है. अगर कागज पर किसी महिला का भारतीय पता दर्ज हो, लेकिन वास्तविक महिला उस पते पर रहती ही न हो, तो लोन की रकम की वसूली के समय बैंक के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है. एक उदाहरण से समझिए पूरा खेल मान लीजिए किसी भारतीय महिला के वास्तविक पते पर किसी नेपाली महिला के नाम से फर्जी आधार और वोटर आईडी तैयार कर दिया गया. इसके बाद उसी पते को आधार बनाकर उसके नाम पर बैंक लोन स्वीकृत करा दिया गया. वसूली के लिए बैंक उस पते पर पहुंचता है, लेकिन वहां दस्तावेज में दर्ज महिला मौजूद नहीं मिलती. बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में