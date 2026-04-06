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बिहार जहरीली शराब कांड: मास्टरमाइंड पकड़ाया, 2 माफियाओं ने कोर्ट में किया सरेंडर

दो माफियाओं ने कोर्ट में सरेंडर : मामले की गंभीरता के बीच जांच टीम ने दो बड़े स्प्रिट व्यापारियों को नोटिस जारी किए, जिन्होंने आखिर में मोतिहारी कोर्ट में पेशी पर जाकर अपना सरेंडर कर दिया. पुलिस का कहना है कि ये दोनों माफिया मूल रूप से जहरीली शराब की सप्लाई चेन के केंद्रीय लिंक हैं, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

''पकड़े गए मुख्य आरोपी नागा राय ने मैथनॉल मिली स्प्रिट से तैयार की गई जहरीली शराब को स्थानीय गांवों में पैसे के लालच में फैलाया, जिससे लोगों की मौतें और आंखों की रोशनी जाने जैसी घटनाएं हुईं.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

मास्टरमाइंड पकड़ाया : मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात की अगुवाई में गठित SIT ने पाया कि पिपराकोठी के स्प्रिट माफिया कन्हैया और नागा राय के नेटवर्क से मैथनॉल मिली स्प्रिट मंगाकर तुरकौलिया क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी.

मोतिहारी कोर्ट (ETV Bharat)

अब तक का नुकसान और जारी कार्रवाई : मोतिहारी जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. पुलिस ने अब तक लगभग 700 लीटर से अधिक जहरीली स्प्रिट जब्त की है. नागा राय समेत कुल आठ से अधिक लोगों को गिरफ्तार करं लिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है.

चौकीदार का निकला नागा राय से कनेक्शन : इस बीच तुरकौलिया थानेदार उमाशंकर मांझी को निलंबित कर दिया गया है जबकि परसौना के चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि भरत राय, नागा राय का करीबी रिश्तेदार था. उसके नेटवर्क को छानबीन से बचाने में भरत राय मदद कर रहा था. सरकार ने घटना पर सख्त नाराजगी जताई है और आश्वासन दिया है कि अब तक जुड़े हर दोषी को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी.

जहरीली शराब पीकर बीमार होने वालों का चल रहा इलाज (ETV Bharat)

जहरीली शराब कांड पर कार्रवाई जारी : फिलहाल, सुनील साह और कन्हैया यादव से लगातार पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे न केवल इस कांड की पूरी सच्चाई सामने आएगी, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी बड़ी चोट पहुंचेगी.

जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन : 2 अप्रैल से पुलिस माफिया की तलाश कर रही थी. जबसे जहरीली शराब से मोतिहारी में मौत की खबर सामने आई थी शराब माफिया भूमिगत हो गए थे. पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था लेकिन बड़ी संख्या में आरोपी फरार चल रहे थे जिसे मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

जहरीली शराब पीने से गंभीर हालत में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

तुरकौलिया और रघुनाथपुर पुलिस को थी तलाश : मोतिहारी की तुरकौलिया और रघुनाथपुर पुलिस की टीम घटना के बाद से ही आरोपी कन्हैया यादव और सुनील साह को चप्पे-चप्पे पर ढूंढ रही थी. गिरफ्तारी के लिए जान-पहचान और संभावित ठिकानों पर तलाशी ले रही थी.

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