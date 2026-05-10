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Mothers Day: एक मां जिसने अपनी बेटी की 'नियति' खुद लिखी; समाज के तानों को बनाया 'कामयाबी' का सुर

''मैं बहुत खुश की आज मेरी बेटी को पूरी दुनिया जानती है. इसका श्रेय उसकी संगीत और वाद्ययंत्रों के प्रति लगन को जाता है. लेकिन मेरे लिए भी यह आसान नहीं था. स्कूली शिक्षा के साथ संगीत के प्रति उसकी रुचि को देखते हुए प्रशिक्षण देना मेरी ही जिम्मेदारी थी. इसलिए कभी जॉब करनी नहीं छोड़ी. जब नियति छोटी थी, तब ऑफिस जॉब की. 10 घंटे की नौकरी के बाद मे इतना थक जाती थी कि नियति को समय नहीं दे पाती थी. इसलिए वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय लिया. इसके चलते नियति को पढ़ाई में मदद कर पाती हूं और उसके अनोखे हुनर को उभरने का प्रयास करती हूं.''- दिव्या, नियति की मां

दिव्या बताती हैं कि जब नियति के पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया. तभी मैंने ठान लिया कि इसको इस काबिल बनाऊंगी की दुनिया जाने. इसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक चट्टान बन गई, जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बाद अब तबले के क्षेत्र में नए अवार्ड की तैयारी कर रहे हैं. मेरा लक्ष्य है कि नियति हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड कायम करें. दिव्या पेशे से कंटेंट क्रिएटर हैं.

एक महिला के कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां होती है. वहीं, अगर वह सिंगल पेरेंट हो, तब जिम्मेदारियों की फेहरिस्त और लंबी हो जाती है. हर महिला के जीवन की असली कहानी मां के बाद शुरू होती है. यहीं से दिव्या की कहानी शुरू हुई. शादी के करीब 1 वर्ष बाद नियति का जन्म हुआ. लेकिन पति और ससुराल वालों को लड़का चाहिए था. उन्होंने नियति को स्वीकार करने से मना कर दिया. लेकिन दिव्या हारी नहीं बल्कि, उन्होंने अलग रहकर नियति का लालन-पालन करना शुरू किया. आज वहीं नियति दुनियाभर में अपना नाम रोशन कर रही हैं. नियति की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल उनकी प्रतिभा, बल्कि उनकी मां के अटूट हौसले और संघर्ष की भी जीत है.

मां दिव्या सक्सेना ने नियति को हर संस्कार व ज्ञान दिया है. मात्र छह महीने की उम्र में मां ने नियति को एक खिलौना कीबोर्ड और जायलोफोन के माध्यम से संगीत की जादुई दुनिया से परिचित कराया. दिव्या एक वर्किंग विमेन हैं. उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं दिया. इतना ही वह अपनी बूढ़ी मां का ध्यान भी खुद ही रखती है. वर्तमान समय में दिव्या समाज की हर मां के लिए एक उदाहरण साबित हो रही है. आइए जानतें हैं उनकी संघर्ष और प्रेरणा भरी कहानी...

नई दिल्ली: अगर सर पर मां का हाथ हो तो दुनिया में हर चीज संभव है. दिव्या सक्सेना की कहानी एक ऐसी मां की ममता और संघर्ष की कहानी है, जिन्होंने अपनी बेटी नियति चित्रांश को मौत के मुंह से निकालकर विश्व स्तर पर पहचान दिलाई. मई 2026 में, नियति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. यह रिकॉर्ड उनको सिर्फ एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान करने के लिए दिया गया. नियति की इस सफलता के पीछे उनकी मां दिव्या की कड़ी मेहनत और सफल सोच है.

पितृसत्ता समाज में अकेली मां से लोग कई तरह के सवाल करते हैं. दिव्या भी इन सवालों से अछूती नहीं रही. वह बताती हैं कि जब मैं ससुराल से मां के घर वापस आ गई तो लोगों ने पूछा बिना बाप के वह बेटी को कैसे पालेंगी? अभी बेटी छोटी है, दूसरी शादी कर लो आदि. तब मेरा जवाब यही होता था कि मैं सब कर लूंगी. उस हादसे के बाद कभी डर नहीं लगा. सारा ध्यान नियति के भविष्य को निखारने में लगा दिया.

नियति की मां की दिनचर्या

नियति की मां दिव्या की दिनचर्या सुबह 4 बजे उठने से शुरू होती है, जो रात 10 बजे तक सोने तक चलती है. इस दौरान वह खाना बनती हैं, अपनी बीमार मां का भी जरूरी काम करती हैं, नियति को स्कूल छोड़ना और लेने जाना वह खुद ही करती हैं. इस दौरान वह अपने ऑफिस के काम को भी पूरे मन से करती हैं. दिव्या बताती हैं पूरा दिन भागदौड़ में कब निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता. नियति को अच्छा भविष्य दे पाऊं, मेरे जीवन का मात्र एक यही लक्ष्य है. इसमें उसका सहयोग बेहद जरूरी है, जिसको वो पूरी तरह से निभा रही है.

नियति की मां की संघर्ष भरी कहानी (ETV Bharat GFX)

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सफर

नियति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंचाने के लिए दिव्या ने दिनरात एक कर दिया. कड़ी मेहनत के साथ तैयारियां की रिहर्सल में मदद की. दरअसल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आवेदन भरने के लिए काफी लंबी प्रक्रिया को पूरा करना होता. इस बाबत दिव्या बताती हैं कि गिनीज में आवेदन करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि जो चीज नियति कर सकती है उसकी में नया रिकॉर्ड बनाया जाए. नियति से पहले यह रिकॉर्ड 1 मिनट में 68 वाद्य यंत्रों की पहचान करने का था. नियति ने 1 मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर पुराने रिकॉर्ड को थोड़ दिया है. इस प्रतिभागिता में अभियार्थी को कुल 548 वाद्य यंत्रों के नाम और उनसे संबंधित जानकारियां याद करनी होती है. रिकॉर्ड बनते समय इसमें से रैंडम वाद्ययंत्रों की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनके जवाब देने होते हैं. रिकॉर्ड अटेम्प्ट से 5 महीने रोज 3 घंटे नियति ने जम कर मेहनत की. इस दौरान उसने स्कूल का काम भी किया और परीक्षा भी दी.

'नियति' के हैं कई सपने (ETV Bharat GFX)

नियति चित्रांश की प्रेरणादायक यात्रा ?

नियति के लिए यह अद्भुत यात्रा मानो जीवन की शुरुआत के साथ ही प्रारंभ हो गई थी. मात्र छह महीने की उम्र में उनकी मां ने उन्हें एक खिलौना कीबोर्ड और ज़ायलोफोन के माध्यम से संगीत की जादुई दुनिया से परिचित कराया. जो शुरुआत में केवल एक खेल-खेल में जगी जिज्ञासा थी, वह शीघ्र ही एक असाधारण रुचि में बदल गई. चार वर्ष की आयु में, उनके इस जुनून को औपचारिक दिशा मिली, जब उन्होंने Trinity College London के तहत पियानो की ग्रेडेड परीक्षाओं में प्रवेश लिया. इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने संगीत को अत्यंत समर्पण के साथ अपनाया और घंटों अभ्यास व सीखने में स्वयं को डुबो दिया.

जैसे-जैसे नियति बड़ी होती गईं, उसके संगीत के क्षितिज भी विस्तृत होते गए और अनेक वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करनी शुरू की. वहीं, लॉकडाउन के दौरान नियति ने समय को एक अवसर में बदलते हुए 20 से अधिक नए वाद्य यंत्र सीख लिए. यह सीखने और खोज की यात्रा आज भी जारी है, और वर्तमान में वह आत्मविश्वास के साथ आंखों पर पट्टी बांध कर 44 वाद्य यंत्र बजा सकती हैं.

नियति की मां दिव्या सक्सेना क्या बोलीं ? (ETV Bharat GFX)

मई 2026 में, नियति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हुए Guinness World Records में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. इसमें सिर्फ एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान की. इससे पहले अप्रैल 2024 में, उन्होंने Asia Book of Records से सम्मान प्राप्त किया, जब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर शिव तांडव स्तोत्र को पियानो पर गाते और बजाते हुए मात्र 13.5 मिनट में पूरा किया. वहीं, जुलाई 2023 में, उन्होंने India Book of Records में 65 सेकंड के भीतर 15 अलग-अलग वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया था.

नियति की नानी क्या बोलीं ? (ETV Bharat GFX)

नियति की प्रतिभा केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है. वह एक कुशल साउंड इंजीनियर और बहुमुखी मल्टी-इंस्ट्रुमेंटलिस्ट हैं, जिन्हें पियानो, कीबोर्ड, ड्रम्स, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम, जेम्बे सहित कई वाद्य यंत्रों में दक्षता प्राप्त है. उनकी रचनात्मकता एनीमेशन, रैप निर्माण, संगीत रचना और एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में भी झलकती है. नियति के टैलेंट को 17 देशों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है. उनके महत्वपूर्ण योगदानों में “Drink and Drive” पर आधारित एक सड़क सुरक्षा जिंगल भी शामिल है, जिसे Society of Indian Automobile Manufacturers की पहल के तहत तैयार किया गया, जो समाज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है.

कई अवार्ड्स से सम्मानित हो चुकी हैं नियति (ETV Bharat)

दिव्या बताती हैं कि संगीत में निपुण होने के साथ-साथ, नियति अपनी पढ़ाई पर भी समान ध्यान देती हैं और लगातार 90% से अधिक नंबर लाती है. जबकि, दिव्या की मां और नियति की नानी उमेश बताती हैं कि जब दिव्या को उसके पति ने छोड़ा तब वह घर वापस आ गई. उस समय इसका हौसला पूरी तरह से टूट गया था. इसके मन में कई सवाल थे. तब मैने समझाया कि दुनिया के बारे में मत सोच अपने वजूद के बारे में और बच्ची के भविष्य पर ध्यान दे. आज लगता है दिव्या ने बेहतरीन मां की भूमिका निभाई है.

संगीत की दुनिया की उभरती कलाकार हैं 'नियति', अपनी मां के साथ (ETV Bharat)

संगीत में Phd करेंगी नियति

हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे तरक्की में चार कदम आगे रहें. यही सपना नियति की मां देखती हैं. दिव्या बताती हैं कि नियति बड़ी होकर संगीत में Phd करना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने अपने टॉपिक का चयन भी कर लिया है, जो 'इवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक ऋग्वेद टू प्रेजेंट टाइम' है. ताकि वह पता लगा सकें कि अभी तक तमाम वाद्य यंत्रों में कितना बदलाव आया है. नियति बताती हैं कि Guinness World Records प्राप्त करने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है. वह मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि मेहनत करते रहो सफलता अपने आप हासिल होगी. वह चाहती हैं कि अपनी मां का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें.

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