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Mother's Day: बालासोर की यशोदा मांओं को सलाम, हजारों बच्चों को दिया मां का प्यार

ओडिशा के बालासोर शहर के उत्कल बालाश्रम की यशोदा मांओं के प्यार के 150 अनाथ बच्चे परवरिश पा रहे हैं.

Mother's Day 2026 Special Story of Yashoda Maa of Utkala Balashram Balasore Odisha
बालासोर शहर के उत्कल बालाश्रम की यशोदा मांएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 6:13 PM IST

6 Min Read
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बालासोर (ओडिशा): मां...उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है. उन्हें याद करने के लिए कोई भी दिन बहुत लंबा नहीं है. उन्हें समझने के लिए एक अक्षर का एक शब्द ही काफी है. मां...यह शब्द जितना मीठा है, उतना ही कोमल भी. वह कोमलता उनके दिल में भर देती है. इसीलिए वह सभी बच्चों की आंखों में अपने बच्चे का चेहरा देख सकती हैं. उनके प्यार में कोई छल या स्वार्थ नहीं है. सिर्फ त्याग और समर्पण हैं. मां के बंधन...प्यार...में कोई स्वार्थ नहीं है. उन्होंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, वह अपनी देखभाल में प्यार पाने वाले हर बच्चे को गले लगाती हैं, अपने प्यार से उसके जीवन के सभी दुखों को दूर करने की कोशिश करती हैं.

आज इंटरनेशनल मदर्स डे (मातृ दिवस) के मौके पर सभी माताओं को नमन... खासकर ओडिशा के बालासोर शहर के उत्कल बालाश्रम की यशोदा मांओं को. भले ही उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उनकी देखभाल से 150 अनाथ बच्चे परवरिश पा रहे हैं. वे दिन-रात यहां की सीमाओं की देखभाल कर रही हैं. इतने वर्षों में, वे हजारों बच्चों की मां बन चुकी हैं.

बालाश्रम में रहने वाले बच्चों में से किसी के माता-पिता नहीं हैं, किसी के पिता तो किसी की मां नहीं है. यशोदा मां ऐसे बच्चों के लिए मां बन गई हैं. वे अनाथालय में बहुत कम सैलरी पर 24 घंटे ड्यूटी कर रही हैं. ये यशोदा मां हैं- मामुनी पंडा, बसंती साहू, सबिता पानीग्रही, प्रतिमा पति और सरस्वती कामिला.

बालासोर के उत्कल बालाश्रम में बच्चों के साथ यशोदा मां
बालासोर के उत्कल बालाश्रम में बच्चों के साथ यशोदा मां (ETV Bharat)

यह सच है कि बच्चे प्यार से उन्हें दीदी कहते हैं, लेकिन वे उन्हें मां की तरह प्यार करती हैं. जब बच्चे बीमार होते हैं, तो वे दवा देती हैं, छोटे बच्चों को नहलाती हैं, उन्हें सिखाती हैं, उनसे प्रार्थना करवाती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं. वे मां की तरह सब कुछ समझती हैं. वर्षों से बच्चों के साथ रहने के बाद, वे अपना अतीत भूल चुकी हैं.

सबिता पानीग्रही 29 साल से इस अनाथालय में काम कर रही हैं. चूंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अनाथालय की सीमाओं को अपना बना लिया है. इसी तरह, उनके पति 1987 से यहां बच्चों की देखभाल कर रहे हैं. सरस्वती कामिला 1985 में आईं, बीच में ही अनाथालय छोड़ दिया और 2010 से बच्चों की देखभाल कर रही हैं.

मामुनी पंडा और बसंती साहू शुरू से ही आश्रम से जुड़ी हुई हैं. मार्च 2007 में अपने पति को खो चुकीं मामुनी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोनों बच्चों की सही परवरिश करने का फैसला किया. उन्होंने 2009 में अनाथालय में अपना काम शुरू किया. यहां से मिलने वाली सैलरी से वह अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा-लिखाकर उच्च शिक्षा दिला पाईं. उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी कर दी है. इन बच्चों के प्यार ने जिंदगी की मुश्किलों के बीच उनके सारे दुख दूर कर दिए हैं.

मामुनी पांडा कहती हैं, "मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे अपने बच्चों से कितना प्यार है. मैं यहां 17 साल से हूं. मैंने यहीं से जिंदगी की मुश्किलों के बीच जीना सीखा है. मैंने बच्चों से सीखा है कि मुश्किलें क्या होती हैं. मैं बच्चों के हर सुख-दुख में उनके साथ रही हूं... बच्चे मेरे साथ रहे हैं. बच्चे भी मेरे पास बैठकर मेरा चेहरा देखते हैं. कभी-कभी मैं उन्हें समझाते हुए रो पड़ती हूं. यहां से कई बच्चे अच्छे इंसान बने हैं. मेरे अपने दोनों बच्चे भी यहीं बड़े हुए हैं. जो जिम्मेदारी और फर्ज... जितना मेरे अपने बच्चों के लिए है, उतना ही यहां के इन बच्चों के लिए भी है."

माता-पिता दोनों का प्यार मिला...
कुपारी इलाके के सोनू माझी अपने माता-पिता को खोने के बाद 12 साल से इस अनाथालय में रह रहे हैं. वह मामुनी और बसंती दीदी के प्यार और स्नेह में बड़े हुए है. उनसे उसे अपने माता-पिता दोनों का प्यार मिला है. सोनू अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं. सोनू माझी ने कहा, "मैं यहां 12 साल से रह रहा हूं. यहां क्लास के हिसाब से हॉस्टल में दीदी रहती हैं. जब मैं छोटा था, तो बसंती दीदी की देखभाल में था. अब मैं मामुनी दीदी की देखभाल में हूं. वे हमारी अपनी मां की तरह देखभाल करती हैं. जब हमें कोई समस्या होती है, तो वे मां की तरह हमारी देखभाल करती हैं. इतने सारे बच्चों के साथ, दीदी के प्यार और स्नेह के कारण, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा कोई नहीं है. दीदी हमारी पिता..मां हैं."

बालासोर के उत्कल बालाश्रम में बच्चों के साथ यशोदा मां
बालासोर के उत्कल बालाश्रम में बच्चों के साथ यशोदा मां (ETV Bharat)

बच्चों के चेहरे देखकर सारे दुख भूल गईं बसंती साहू
ऐसे ही, एक और यशोदा मां बसंती साहू हैं. अपने पति की मौत के बाद, वह अपनी दो बेटियों की सही परवरिश के मकसद से उत्कल अनाथालय में गृहिणी (Housewife) के तौर पर शामिल हुईं. लेकिन इन बच्चों के चेहरे देखकर वह अपने सारे दुख भूल गईं. बसंती कहती हैं, "मैं 1 मार्च 2009 से यहां रह रही हूं. मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूं और उनकी हर जरूरत को समझ रही हूं. इस बीच 17 साल बीत गए. मैं एक तरह से उनकी अभिभावक रही हूं. मैंने अपने बच्चों और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं देखा. मेरे अपने बच्चे भी उनके बीच ही बड़े हुए हैं. मैंने सभी को अपना नहीं समझा. यहां बहुत आत्म-संतुष्टि है. बहुत जरूरी न हो तो हम छुट्टी नहीं लेते. हम 24 घंटे यहां रहते हैं. जब हम बाहर जाते हैं, तो भी जल्द से जल्द यहां आने की कोशिश करते हैं. हम थोड़ी सी सैलरी में भी खुश हैं. हम किसी के साथ थोड़ा प्यार और अपनापन बांट पाते हैं, किसी अनाथ को गले लगा पाते हैं.. किसी मां का प्यार दे पाते हैं..यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है."

उनके प्यार और अपनापन से पले-बढ़े बच्चे भी उन्हें नहीं भूलते. यहां कई बच्चे बड़े हुए हैं और उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है. नौकरी मिलने के बाद वे सबसे पहले यशोदा मां से मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. इस वर्ल्ड मदर्स डे पर प्यार का अमृत बरसाने वाली इन माताओं को लाखों सलाम.

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