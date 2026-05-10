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MOTHER'S DAY: मिलिये बिहार की माया देवी से.. एक मां, जिसकी मेहनत ने बदल दी बच्चों की जिंदगी

एक अधिकारी ने दिखाई राह : माया देवी बताती हैं कि घर के हालात ठीक नहीं थे. आर्थिक तंगी के कारण मैं अक्सर प्रखंड कार्यालय जाया करती थी कि शायद कोई सरकारी मदद या योजना मिल जाए. उसी दौरान वहां मेरी मुलाकात एक अधिकारी मुरारी मोहन से हुई. उन्होंने ही मशरूम की खेती करने की सलाह दी.

समाज के सामने पेश की नजीर: अपनी इसी मेहनत के दम पर उन्होंने न सिर्फ सफलता हासिल कर अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी, इंजीनियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े करवाया,और इस समाज के सामने एक नजीर पेश की है.

मां के दृढ़ निश्चय से बढ़कर कुछ नहीं: इस महिला किसान ने साबित कर दिखाया कि आर्थिक तंगी की समस्या हो या कुछ और जब एक मां ठान लेती है तो वह अपने बच्चों के सपनों की राह में आए हर रोड़े को जड़ से उखाड़ फेंकने का माद्दा रखती है. मात्र 4 बैग से मशरूम की खेती शुरू करने वाली माया आज 1000 बैग में खेती कर रही हैं. उनकी मेहनत का फल रंग ला रहा है. बाजार में उनके मशरूम की डिमांड इतनी है कि वे आपूर्ति ही नहीं कर पाती.

मेहनत का रास्ता चुना: एक मां अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकती है, हर चोट खा सकती है, हर जख्म सह सकती है. बस इस उम्मीद में कि उसका बच्चा सही सलामत है, खुश है, स्वस्थ्य है. जब घर की आर्थिक स्थिति डगमगाई तो माया देवी ने भी वहीं किया. उन्होंने लड़ने का, मेहनत का रास्ता चुना. अस्थावां प्रखंड के अंदी गांव निवासी भूषण प्रसाद की पत्नी माया देवी (49 वर्ष) की कहानी संघर्षों से भरी है. वे बीए ऑनर्स तक पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई.

बड़े बेटे अजनेश कुमार उन दिनों को याद कर कहते हैं, ' 'मां का संघर्ष हमने देखा है. चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों, उन्होंने आज तक हमारी खुशियों को खुद से ऊपर रखा. शायद इसलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाया.''

तपस्या पूरी हुई: भले ही माया देवी के दोनों बेटे अजनेश और अखिलेश कुमार दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि उनकी तपस्या आज पूरी हुई. जो सपने उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे थे वो आज पूरे हो गए.

नालंदा: ' ' मां के लिए अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना दुनिया के सबसे बड़े सुखों में से एक है. आज मेरे दोनों बेटे इंजीनियर हैं. इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं." यह कहते-कहते नालंदा की 'मशरूम लेडी' के नाम से मशहूर माया देवी की आंखें डबडबा जाती है.

मात्र 4 बैग से खेती की शुरुआत: माया आगे कहती हैं कि मुरारी जी ने ही मुझे रास्ता दिखाया. जिसके बाद मैने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग लेने के बाद प्रयोग के तौर पर बाजार से मशरूम के बीज और सामान खरीदकर मात्र 4 बैग से खेती की शुरुआत की.

"शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन जब पहली फसल अच्छी हुई तो हौसला बढ़ा. फिर मैंने राजगीर और माधोपुर से बीज मंगाना शुरू किया. 2009-10 से जो सफर शुरू हुआ, वह आज भी जारी है. बीच में दो साल कम काम हुआ, लेकिन अब 2025 में मैं 1000 बैग में ऑयस्टर मशरूम उगा रही हूं." - माया देवी, महिला किसान

बच्चों के सपनों को पूरा करने की सीढ़ी: माया देवी के लिए यह खेती सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की सीढ़ी थी. मशरूम से होने वाली आय से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी.

पति के साथ माया देवी (ETV Bharat)

माता-पिता का शुक्र मनाते बच्चे: दोनों भाइयों की बेसिक शिक्षा गांव से ही हुई है. अजनेश और अखिलेश दोनों स्कूल में मेधावी छात्र थे, हालांकि आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई के साथ पिता की किसानी में हाथ बंटाते थे. आज दोनों जिस मुकाम पर है इसके लिए माता पिता का शुक्र मनाते नहीं थकते है.

दिल्ली में खुशहाल जीवन: माया के बड़े बेटे अजनेश ने 2005 में मैट्रिक की परीक्षा आदर्श स्कूल से पास की. वहीं 2007 में उन्होंने नालंदा कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद 2011 में चेन्नई के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करके प्रतिष्ठित कंपनी 'एयरटेल' में जॉब करते हुए दिल्ली में खुशहाल जीवन जी रहे हैं.

फर्स्ट डिवीज़न से पास किया स्कूल: वहीं छोटे बेटे अखिलेश कुमार ने 2007 में मैट्रिक और 2009 में इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास किया. इसके बाद उन्होंने 2013 में ओडिशा के निजी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर बड़े भाई की तरह ही दिल्ली में जॉब शुरु किया. अजनेश कहते हैं कि जितनी कठिनाइयों से हम दोनों भाईयों ने पढ़ाई की शायद आज की नई पीढ़ी के युवा इस तंगी से पढ़ाई छोड़ देंगे.

खुशी और सुकून से जी रहे जीवन: माया देवी गर्व से कहती हैं कि एक सीजन में 1 से डेढ़ लाख रुपए की कमाई हो जाती है. पहले यह सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई में लग जाता था, मैंने कभी गिनती नहीं की. अब बच्चे कमाने लगे हैं, तो हम बुढ़ापे में बहुत खुशी और सुकून से रह रहे हैं.

ब्राउन ऑयस्टर मशरूम (ETV Bharat)

माया उगाती हैं ऑयस्टर मशरूम: माया देवी मुख्य रूप से ऑयस्टर मशरूम (Oyster Mushroom) की खेती करती हैं. वे तीन तरह के मशरूम उगाती हैं- 1. ब्राउन (भूरा) 2. लाल (रेड) 3. व्हाइट (सफेद).ऑयस्टर मशरूम के लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त होता है.

हर महीने 400 किलो मशरूम का उत्पादन: यह फसल लगभग एक महीने में तैयार हो जाती है. माया देवी हर महीने करीब 400 किलो मशरूम का उत्पादन करती हैं. बाजार में वे इसे 120 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती हैं. आमतौर पर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन माया देवी के साथ उल्टा है.

व्हाइट ऑयस्टर मशरूम (ETV Bharat)

"मेरे मशरूम की क्वालिटी और स्वाद की वजह से इसकी बहुत मांग है. मैं 25 किलो भी बाजार लेकर जाती हूं, तो वह तुरंत बिक जाता है. अक्सर ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि माल घट जाता है." - माया देवी, महिला किसान

घर आकर मशरूम खरीद ले जाते हैं लोग: माया कहती हैं कि उनका मशरूम अस्थावां के लोकल बाजार, बिहार शरीफ और उनके अपने गांव अंदी में ही हाथों-हाथ बिक जाता है. लोग घर आकर मशरूम खरीद ले जाते हैं.माया देवी अपने ग्राहकों को मशरूम के फायदे भी गिनाती हैं.

सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है मशरूम: वे बताती हैं कि ऑयस्टर मशरूम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह खांसी, सांस की तकलीफ और अन्य कई बीमारियों में दवा का काम करता है. इसमें प्रोटीन और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

मां से ताकतवर कोई नहींं: माया देवी वाकई में मिसाल हैं. उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि एक औरत जब मां बन जाती है. तब उससे ताकतवर और कोई नहीं होता. एक मां जो अपने बच्चों की खुशियां और सपने पूरे करने के लिए बड़े से बड़ी बाधा भी हंसते हंसते पार कर जाती है.



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