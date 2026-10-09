मजबूर मां ने 6 साल की बेटी को हुसैन सागर झील में फेंका, ऑटो ड्राइवर ने पानी में कूदकर बच्ची की बचाई जान
इलाज का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से मां ने बच्ची को हुसैन सागर में फेंक दिया. ऑटो ड्राइवर ने बच्ची की जान बचाई.
Published : October 9, 2026 at 11:31 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में गुरुवार दोपहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील (Hussain Sagar Lake) में एक छह साल की बच्ची को उसकी मां ने फेंक दिया. इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूदकर बच्ची की जान बचाई. बच्ची का गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि अभी उसका स्वास्थ्य ठीक है.
बताया जा रहा है कि महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. पैसे की तंगी की वजह से वह अपनी छह साल की बीमार बेटी का इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थी. इसके लेकर वह काफी परेशानी रहती थी. इसी परेशानी की वजह से महिला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया.
यह दिल दहला देने वाली घटना हैदराबाद के डोमलगुडा पुलिस स्टेशन की हद में हुई. इंस्पेक्टर अंजन अली के मुताबिक ओल्ड बोवेनपल्ली के हसमथपेट की रहने वाली महिला को उसके पति ने पांच साल पहले छोड़ दिया था. तब सेवह घरेलू सहायिका का काम करके अपनी दो बेटियों का पेट पाल रही है. वह दिन रात मेहनत करके किसी तरह से अपना और दोनों बेटियों का गुजारा कर रही है. उसकी 6 साल की छोटी बेटी कुछ समय से बड़ी आंत के संक्रमण से परेशान थी.
पैसे की तंगी के बावजूद वह अपनी बच्ची का इलाज करा रही थी. हालांकि इलाज से बच्ची की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी. इसको लेकर वह हमेशा परेशान रहती थी. इन सबके बीच आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला के लिए बच्ची का इलाज कराना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में उसने गुरुवार के दिन बड़ा कदम उठा लिया. वह अपनी 6 साल की बेटी को हुसैन सागर झील लेकर गई और वहां ले जाकर उसे पानी में फेंक दिया.
इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ऑटो ड्राइवर ने पूरी घटना को देखा. उसने तुरंत बिना समय गंवाए पानी में कूदकर बच्ची को बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. इंस्पेक्टर अंजन अली ने बताया कि गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है और अभी उसका इलाज चल रह है.
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