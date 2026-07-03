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पंजाब: महिला ने अपने 3 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी जान

मानसा: शहर के वार्ड नंबर 3 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक मां ने अपने 3 नाबालिग बच्चों को मार डाला. इतना ही नहीं, बच्चों को मारने के बाद उसने खुद भी जान दे दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतक संदीप कौर के पति की 4 साल पहले मौत हो गई थी.

मृतक संदीप कौर के रिश्तेदार रोशन सिंह ने बताया, 'संदीप कौर रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी. उसने सुसाइड कर लिया. उन्हें इस बारे में तब पता चला जब उनका बेटा घर के बाहर बैठकर रो रहा था.' उन्होंने बताया कि मृतक संदीप कौर की बॉडी को नीचे उतारा गया और पुलिस को सूचित किया गया.

महिला के रिश्तेदार ने बताया, 'बड़ी बेटी का नाम मोटो (13 साल), छोटी बेटी का नाम कालू जो 8 साल की थी और डेढ़ साल के बच्चे का नाम विश्वास है. तीनों अंदर बेड पर मृत पाए गए. संदीप कौर की यह दूसरी शादी थी. वह अपनी सास के साथ किराए पर रह रही थी, घटना के समय मेरी सास घर पर नहीं थी, वह किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी.'

पूर्व पार्षद ने घटना पर जताया दुख