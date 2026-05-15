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मौत को छूकर लौटे 4 लोग, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी 'मां' ने बचाई बेटी की जान

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर घटी एक घटना ने सबकी सांसें रोक दी थी. प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी पल तक अपने बच्ची को सीने से लगाए रखा. उसके साथ कुल 4 लोग फंसे हुए थे. तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन की बोगियों के बीच चीख-पुकार, डर और दुआओं के बीच स्टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें अटकी रहीं. हर किसी की जुबान पर बस एक ही प्रार्थना थी कि महिलाओं और बच्चे की जिंदगी बच जाए.

रेलवे लाइन पार करना पड़ा भारी : समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा उस वक्त हुआ, जब एक परिवार रेलवे लाइन पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहा था. जानकारी के अनुसार परिवार पटोरी में एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर रोसड़ा लौट रहा था. स्टेशन के दूसरी तरफ ऑटो से उतरने के बाद परिवार के लोग रेलवे लाइन पार कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे थे. इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई और परिवार के चार सदस्य प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गए.

रेलवे लाइन पार करना पड़ा भारी (ETV Bharat)

मां बच्चे को सीने से लगाए रही : हादसे से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला अपने बच्चे को मजबूती से पकड़कर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी हुई है. ट्रेन की एक-एक कर करीब दस बोगियां तेज रफ्तार से गुजर रही थीं. इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और परिवार के अन्य सदस्यों की चीख-पुकार से माहौल दहल उठा. लेकिन उस खौफनाक पल में भी मां ने अपने बच्चे को एक पल के लिए नहीं छोड़ा.

''एक महिला को गम्भीर चोटें लगी हैं और अन्य दो घायलों को भी हाथ व पैर में चोटे आई हैं, जरूरी जांच व इलाज किया जा रहा है.''- एसके झा, ऑन ड्यूटी चिकित्सक , सदर अस्पताल, समस्तीपुर