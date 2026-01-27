दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे की पति की हत्या, तीन गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार पति की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद महिला ने वारदात को अंजाम दिया.
Published : January 27, 2026 at 12:25 PM IST
गुंटूर: आंध्र प्रदेश में दो बच्चों की मां ने मटन बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाकर पति को बेहोश किया. फिर प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या की. मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने महिला उसके प्रेमी और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया.
दुग्गीराला पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और उनकी मदद करने वाले एक आरएमपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. महिला ने प्रेमी और एक अन्य के साथ मिलकर साजिश के तहत पति की बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रुकावट बन रहा था. एसपी वकुल जिंदल ने गुंटूर पुलिस ऑफिस में मामले की जानकारी दी.
पुलिस के अनुसार दुग्गीराला मंडल के रहने वाले धामी (48 परिवर्तित नाम) ने 2008 में वीणा से शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं. धामी अपने प्याज के बिजनेस और ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में हुए नुकसान की वजह से पैसे की तंगी से जूझ रहा था. उस समय उसकी पत्नी विजयवाड़ा में एक मूवी थिएटर में काम करती थी. तभी उसका एक शख्स नाजायज संबंध बन गया.
वीणा अक्सर प्रेमी से कहती थी कि उसका पति उसे मारता-पीटता और टॉर्चर करता है. अपने पति के प्याज के बिजनेस को पसंद न करते हुए वीणा प्रेमी के पास काम करने के लिए चली गई. उसका हैदराबाद में कार ट्रैवल का बिजनेस चलाता है. जब धामी को अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वह अपने घर लौट आया. उसने इस मामले में अपनी पत्नी को बहुत डांटा.
बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाईं
एक महीने पहले वीणा ने एक षड़यंत्र के तहत अपने पति के नाम की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली. इसके बाद उसने अपने प्रेमी से कहा कि वह अपने पति को मारना चाहती है. प्लान के मुताबिक प्रेमी ने अपने दोस्त को इस बारे में बताया. वह पेशे से गांव का एक आरएमपी डॉक्टर है. उसने मिलकर नींद की गोलियां ली.
इस महीने की 18 तारीख को उन्होंने 30 नींद की गोलियों को बेलन से पीसकर पाउडर बना लिया और उसे मटन बिरयानी में मिला दिया. इसे वीणा ने अपने पति को परोसा. अपने ससुराल वालों को शक न हो, इसके लिए उसने उन्हें नियमित रूप से बिरयानी भेजी. जैसे ही धामी बेहोश हुआ, तीनों ने मिलकर उसके चेहरे पर तकिया रखा और गला घोंटकर उसे मार डाला. इसके बाद प्रेमी और उसके दोस्त चले गए.
बाद में वीणा ने अपने पति का मोबाइल फोन लिया और उसकी वॉच हिस्ट्री चेक की. हालांकि, एसपी ने कहा कि उसने कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो नहीं देखा था. पुलिस ने संदिग्ध मौत का केस दर्ज किया और डीएसपी मुरली कृष्णा की देखरेख में सीआई एवी वीरा ब्रह्मम और एसआई वेंकट रवि ने पूरी जांच की.
एसपी ने कहा कि जांच में पता चला कि वीणा उसके प्रेमी और एक अन्य ने मिलकर हत्या की थी. तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने केस सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारियों को बधाई दी.