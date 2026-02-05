ETV Bharat / bharat

'पापा मेरे लिए चॉकलेट और गाड़ी लाना', फोन पर ये थे दक्ष के आखिरी शब्द, गुलदार ने उजाड़ दी बबीता की दुनिया

मां की उम्मीद और भविष्य था 5 साल का दक्ष: दक्ष सिर्फ बेटा नहीं था, वह उसकी उम्मीद था... उसका सहारा, उसका भविष्य था... बबीता देवी की पीड़ा यहीं खत्म नहीं होती. चार साल पहले पति हेमंत सिंह रोज़ी-रोटी की तलाश में मुंबई गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया. न कोई खबर, न कोई सहारा... पीछे रह गई बबीता, अपने बूढ़े सास-ससुर, दो बेटियों और बेटे दक्ष के साथ.

एक मां की गोद सूनी करने वाली वो मनहूस शाम: जिले के सिंद्रवाणी (नगरासू) गांव में मंगलवार तीन फरवरी की शाम वह भयावह पल आया, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया. शाम करीब पांच बजे, पांच वर्षीय दक्ष अपनी मां के साथ घर के आंगन में खड़ा था. मां-बेटे को क्या पता था कि काल उनके आसपास ही छिपा मौके की तलाश में है. दरअसल इंसान के खून का स्वाद चख चुका गुलदार वहीं छिपा था. झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक झपट्टा मारा. मां बबीता जब तक कुछ समझ पाती, गुलदार बच्चे को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग गया. मां कुछ कर पाती, उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था. जिस आंगन में कल तक किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा है. ऐसा सन्नाटा, जो हर सांस के साथ मां बबीता का कलेजा चीर देता है.

रुद्रप्रयाग: एक बेटा, मां के लिए जिंदगी भर भावनात्मक सहारा, स्नेह का केंद्र और अनमोल खुशी का खजाना होता है. मां असीमित कष्ट सहकर भी अपने बेटे को पाल-पोसकर इस योग्य बनाती है कि वो अपना भविष्य संवारने के साथ बुढ़ापे में उसका संबल बने. लेकिन जब असमय बालपन में ही नियति के क्रूर पंजे से ये डोर टूट जाती है, तो उस मां के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी विपदा आन पड़ती है. ऐसी ही विपदा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सिंद्रवाणी गांव की बबीता पर आई है. बबीता का पांच साल का बेटा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में काल बन चुके गुलदार के द्वारा मार डाला गया.

परिवार से मुंह मोड़ चुके पति की अनुपस्थिति में किसी तरह घर चला रही बबीता: गरीबी, टूटा-फूटा घर, गौशाला तक की छत नहीं. फिर भी बबीता अकेले ही सब संभाल रही थी. आज घर में 10 साल की कृतिका और 7 साल की काव्या खामोश बैठी हैं. वे अपनी मां को रोते देख रही हैं... भीड़ को देख रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक यह समझ नहीं आया कि उनका छोटा भाई दक्ष अब इस दुनिया में नहीं रहा.

बबीता का पति 4 साल पहले नौकरी के लिए मुंबई गया, फिर लौट कर नहीं आया (Photo- ETV Bharat)

चार साल पहले मुंबई गया पति, फिर घर नहीं लौटा: पिछले चार साल से बबीता पति के बिछोह का दर्द भी झेल रही है. पति चार साल पहले नौकरी के बहाने मुंबई गया, उसके बाद उसने कभी मुड़कर घर की ओर नहीं देखा. बबीता इस आस में फोन लगाती कि कभी तो उसके पति के मन में उसके और तीन बच्चों के लिए प्यार उमड़ेगा. लेकिन वो पत्थर दिल इंसान बबीता के फोन मिलाने के बाद जब मन होता, फोन उठाता, लेकिन कुछ बोले बिना ही फोन काट देता.

पति की अनुपस्थिति में बबीता खुद ही परिवार का पालन पोषण करती हैं (Photo- ETV Bharat)

दक्ष ने फोन पर चॉकलेट मंगवाई तो ये था पिता का जवाब: गुलदार द्वारा दक्ष को निवाला बनाने की घटना के पहले जब बबीता ने अपने पति हेमंत सिंह को फोन मिलाया और बेटे से बात कराने की कोशिश की तो, दक्ष ने इतना ही कहा था कि, 'पापा मेरे लिए चॉकलेट… गाड़ी लाना'. लेकिन पिता ने सिर्फ इतना कहा कि पैसे नहीं हैं कहां से लाऊं. बताया जा रहा है कि जब गुलदार ने पांच साल के मासूम दक्ष को अपना शिकार बनाया तो उसके पिता को ये दुखद सूचना देने के लिए भी बबीता ने फोन लगाया. हेमंत ने फोन तो उठाया, लेकिन बिना कुछ बोले फोन काट दिया.

पांच साल के दक्ष को गुलदार ने निवाला बना लिया था (Photo- ETV Bharat)

डीएम प्रतीक जैन के सामने फफक पड़ी दुखियारी मां: जब रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन पीड़ित बबीता से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया तो वो फफक कर रो पड़ी. उन्होंने सिसकते हुए कहा- 'जब पालने नहीं थे तो बच्चे पैदा क्यों किए… सज़ा सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी मिल रही है… पिता को भी सज़ा मिलनी चाहिए...जिलाधिकारी प्रतीक जैन के सामने यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक मां की टूट चुकी आत्मा की चीख़ थी. पांच साल के मासूम दक्ष की मां बबीता देवी रोते-रोते बेसुध हो जा रही थी. उनकी आंखों के सामने उनका जिगर का टुकड़ा, गुलदार का निवाला बन गया और उसी पल उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई.

दो मासूम आंखें, जिनमें सवाल हैं… लेकिन शब्द नहीं: घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं... स्तब्ध हैं... यह सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं है. यह एक मां की पूरी जिंदगी का उजड़ जाना है. गांव की ग्राम प्रधान पुष्पा देवी और ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार के भविष्य को संवारने की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि बबीता देवी पर अब दुख के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी टूट पड़ा है.

बुधवार को गांव पहुंचे जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने खनन न्यास से आवास निर्माण को लेकर 1.20 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की. वन विभाग द्वारा 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. साथ ही दोनों बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक सरकारी योजनाओं से सहायता दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है.

लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं: क्या कोई मुआवजा एक मां की गोद की खाली जगह भर सकता है? क्या कोई योजना 'पापा चॉकलेट लाना' कहने वाले बच्चे की आवाज़ वापस ला सकती है? सिंद्रवाणी की यह त्रासदी सिर्फ एक खबर नहीं, यह सिस्टम, समाज और व्यवस्था के सामने खड़ा एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है. उत्तराखंड में अनेक गांव सिंद्रवाणी बने हुए हैं. अनेक माएं बबीता जैसा गोद उजड़ने वाला असह्य दुख सहने को मजबूर हो रही हैं.

खेती-किसानी और पशु पालन से जीवन की गाड़ी खींच रही बबीता: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रोजगार के साधन नहीं हैं. यहां महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं. वो घर के कामकाज से लेकर, खेती-बाड़ी, जंगल से चारा लाना और पशु पालन भी करती हैं. खेतों में जो अनाज उगता है, उसी से साल भर खाना खाते हैं. पशुओं के दूध-दही और घी से खेतों में पैदा हुए अन्न के साथ बच्चों का पालन पोषण करते हैं. अनेक परिवार तो ऐसे होते हैं, जिन्होंने कभी पैसे ही नहीं देखे होंगे. बबीता भी खेती-किसानी और पशु पालन से अपने बच्चों को पाल रही है. उसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिससे उससे नकदी हासिल हो. उसका पति पिछले चार साल से मुंबई में है और घर नहीं लौटा. वो न तो घर के लिए खर्च भेजता है और न ही कोई सामान. अब बेटे के जाने के बाद बबीता और भी टूट गई है.

