मां ने गलती से बेटे को पानी की जगह दे दिया केमिकल, इंटर के छात्र की मौत

हैदराबाद के इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का छात्र दो दिनों से बीमार था, परिजन उसे लेकर अस्पातल आये था जहां यह घटना हो गया.

Medical Negligence
मृत छात्र की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
मिर्यालगुडा (तेलंगाना): नलगोंडा जिले के मिर्यालगुडा शहर में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना घटी. यहां एक अस्पताल में बुखार से पीड़ित अपने बेटे को दवा खिलाते समय, एक मां ने गलती से उसे पीने के पानी के बजाय लैब में रखा एक खतरनाक रसायन (केमिकल) पिला दिया. इस घटना के बाद बच्चे की तुरंत मौत हो गई. शोक संतप्त परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

क्या है मामला

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुमुला मंडल के चिन्ना अनुमुला गांव के रहने वाले सत्यप्रसाद और रामलिंगम्मा के एक बेटा और एक बेटी हैं. उनका 19 वर्षीय बेटा गणेश, हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था. उसे पिछले दो दिनों से बुखार था, इसलिए परिजन उसे घर ले आए थे.

शनिवार सुबह वे उसे मिर्यालगुडा के एक निजी अस्पताल ले गए. गणेश को तेज बुखार होने के कारण मेडिकल स्टाफ ने पहले उसे पैरासिटामोल की एक गोली देने की सलाह दी. बेटे को दवा खिलाने के लिए मां अस्पताल में लगे वॉटर डिस्पेंसर से पानी लेने गईं, लेकिन उसमें पानी नहीं था. पीने के पानी की तलाश में वह पास ही बनी लैब (प्रयोगशाला) में चली गईं.

वहां एक कैन में 'फॉर्मलडिहाइड' नामक रसायन (केमिकल) रखा था, जिसे उन्होंने गलती से पीने का पानी समझ लिया. उन्होंने बोतल में वह केमिकल भरा और अपने बेटे को पिला दिया. मात्र दो घूंट पीते ही गणेश की हालत बहुत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज

इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि गणेश की मौत अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था न करने और खतरनाक रसायन को लावारिस छोड़ने की लापरवाही के कारण हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया. फर्स्ट टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नागभूषण राव ने बताया कि सत्यनारायण की शिकायत के आधार पर अस्पताल की लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है.

