मां ने गलती से बेटे को पानी की जगह दे दिया केमिकल, इंटर के छात्र की मौत

मिर्यालगुडा (तेलंगाना): नलगोंडा जिले के मिर्यालगुडा शहर में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना घटी. यहां एक अस्पताल में बुखार से पीड़ित अपने बेटे को दवा खिलाते समय, एक मां ने गलती से उसे पीने के पानी के बजाय लैब में रखा एक खतरनाक रसायन (केमिकल) पिला दिया. इस घटना के बाद बच्चे की तुरंत मौत हो गई. शोक संतप्त परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

क्या है मामला

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुमुला मंडल के चिन्ना अनुमुला गांव के रहने वाले सत्यप्रसाद और रामलिंगम्मा के एक बेटा और एक बेटी हैं. उनका 19 वर्षीय बेटा गणेश, हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था. उसे पिछले दो दिनों से बुखार था, इसलिए परिजन उसे घर ले आए थे.

शनिवार सुबह वे उसे मिर्यालगुडा के एक निजी अस्पताल ले गए. गणेश को तेज बुखार होने के कारण मेडिकल स्टाफ ने पहले उसे पैरासिटामोल की एक गोली देने की सलाह दी. बेटे को दवा खिलाने के लिए मां अस्पताल में लगे वॉटर डिस्पेंसर से पानी लेने गईं, लेकिन उसमें पानी नहीं था. पीने के पानी की तलाश में वह पास ही बनी लैब (प्रयोगशाला) में चली गईं.