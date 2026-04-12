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ओडिशा: मां ने कुल्हाड़ी से दो बच्चों की हत्या की, खुद भी आत्महत्या की कोशिश की

ओडिशा में एक मां ने कुल्हाड़ी से दो बच्चों की हत्या की ( ETV Bharat )

झारसुगुड़ा: एक कलयुगी मां ने पारिवारिक कलह में अपने दो संतानों की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुदकुशी का भी प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में बुर्ला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस और साइंटिफिक टीम घटना की जांच में जुट गई. यह दिल दहला देने वाली घटना कल देर रात (शनिवार) झारसुगुड़ा जिले के टांगरपाली के ओरम पाड़ा गांव में हुई. ओरम पाड़ा गांव की रंजीता ओरम ने कुल्हाड़ी से अपने दो बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की. महिला को पहले गंभीर हालत में झारसुगुड़ा जिले के जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में रेफर किया डॉक्टर ने उसकी 10 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को मृत घोषित कर दिया. जांच के लिए संबलपुर से साइंटिफिक टीम मौके पर पहुंच गई है. बीती रात (शनिवार) जब पूरा परिवार सो रहा था, तो मां रंजीता ओराम ने अपने पति को जगाया.