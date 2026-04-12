ओडिशा: मां ने कुल्हाड़ी से दो बच्चों की हत्या की, खुद भी आत्महत्या की कोशिश की
ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला ने पारिवारिक कलह में अपने दो बच्चों की हत्या कर दी.
Published : April 12, 2026 at 2:26 PM IST
झारसुगुड़ा: एक कलयुगी मां ने पारिवारिक कलह में अपने दो संतानों की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुदकुशी का भी प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में बुर्ला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस और साइंटिफिक टीम घटना की जांच में जुट गई.
यह दिल दहला देने वाली घटना कल देर रात (शनिवार) झारसुगुड़ा जिले के टांगरपाली के ओरम पाड़ा गांव में हुई. ओरम पाड़ा गांव की रंजीता ओरम ने कुल्हाड़ी से अपने दो बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की. महिला को पहले गंभीर हालत में झारसुगुड़ा जिले के जिला अस्पताल ले जाया गया.
डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में रेफर किया
डॉक्टर ने उसकी 10 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को मृत घोषित कर दिया. जांच के लिए संबलपुर से साइंटिफिक टीम मौके पर पहुंच गई है. बीती रात (शनिवार) जब पूरा परिवार सो रहा था, तो मां रंजीता ओराम ने अपने पति को जगाया.
जब पति घर का दरवाजा खोलकर पेशाब करने के लिए बाहर गया तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों पर कुल्हाड़ी से वार किया और खुदकुशी करने की कोशिश की. इसके बाद महिला के पति सीताराम ओराम ने गांव वालों की मदद से खिड़की तोड़कर उन्हें बचाया.
उसने पुलिस को भी सूचित किया. रंजीता को पहले गंभीर हालत में झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. बाद में उसे बुर्ला शिफ्ट कर दिया गया. एयरपोर्ट पुलिस घटना की जांच कर रही है. इस बारे में महिला की रिश्तेदार मंजू धनुरा ने कहा, 'कुल्हाड़ी से बच्चे की गर्दन काट दी. बेटी की हालत गंभीर थी और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.'
रिश्तेदार मंजू धनुरा के मुताबिक पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. एक दिन पहले भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. कल दोनों खुश थे.’ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. खबर लिखे जाने तक इस बारे में पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया.