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अवैध संबंध में बाधा बन रहे अपने ही दो बेटों को मां ने कुएं में फेंक कर मार डाला! महिला और प्रेमी गिरफ्तार

वनियामबाड़ी के पास एक कुएं में दो मासूम बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ.

Mother kills two children
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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तिरुपत्तूर(तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुपत्तूर से ममता को शर्मसार और पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है. एक मां ने कथित रुप से अपने नाजायज ताल्लुक़ात के जुनून में अंधा होकर अपने ही दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेल कर मौत के घाट उतार दिया. दोनों बच्चों की उम्र पांच साल और तीन साल थी. पुलिस ने आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है घटना

30 अगस्त को तिरुपत्तूर जिले में वाणियामबाड़ी के पास, आलंगायम पंचायत के पेट्टूर इलाके में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक कुएं में दो बच्चे मृत पाए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंची. बच्चों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए वेल्लोर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में तिरुवन्नामलाई जिले के जमुना मरथुर की रहने वाली मृत बच्चों की मां 25 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मां ने ही बच्चों को कुएं में धकेल कर उनकी जान ली थी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला का पति एक साल पहले आंध्र प्रदेश में लाल चंदन की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल जेल में है. इसी बीच, शिवगामी का अथिपट्टू गांव के ड्राइवर के साथ अवैध संबंध शुरू हो गया. ड्राइवर भी शादीशुदा है और उसके पहले से ही 3 बच्चे हैं. इस दौरान दोनों को लगा कि महिला के बच्चे उनके रिश्ते में बाधा बन रहे हैं. इसलिए उन्होंने बच्चों को मारने की साजिश बनाई.

कैसे की हत्या

आरोपी महिला और उसकी प्रेमी ने सोचा कि अगर वे अपने ही इलाके में बच्चों को मारेंगे, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी. इसलिए उन्होंने तिरुपत्तूर जिले के आलंगायम के पास एक इलाके में हत्या करने का फैसला किया. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला दोनों बच्चों को अपने साथ आलंगायम इलाके में ले गई, और एक कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग गई.

इलाके में सनसनी फैल गयी

घटना के बाद पुलिस ने हत्या के सह-आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तिरुपत्तूर की अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. अवैध संबंधों के चक्कर में एक मां द्वारा अपने ही बच्चों को कुएं में फेंक कर मार डालने की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी.

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