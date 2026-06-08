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केरल: जंगली हाथी के हमले में मां की मौत और बेटा गंभीर रूप से घायल

इडुक्की: केरल में जंगली हाथी हमले की दुखद घटना हुई. राज्य में पिछले दस दिनों में जंगली हाथियों के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है. ताजा हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है.

चिन्नकनाल के सूर्यनेल्ली के पास जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हमला आज सुबह तब हुआ जब मारी (35) अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी. सड़क पर जाते समय अचानक यह हमला हुआ. खबरों के मुताबिक इस घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद बेटे को गंभीर चोटें आई.

घायल लड़के को इलाज के लिए तुरंत आदिमाली तालुक अस्पताल ले जाया गया. मारी के शव को चिन्नाकल सोशल हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा. इलाके में काफी तनाव है क्योंकि स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए शव को सौंपने से इनकार कर दिया है. वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को सुलझाने के लिए लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह घटना घने कोहरे और बारिश की वजह से हुई, जिससे सड़क के किनारे खड़े जंगली हाथी दिखाई नहीं दिए. अचानक हाथियों के सामने आ जाने से परिवार को संभलने का मौका नहीं मिला. हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. केरल में जंगली जानवरों से जुड़ी दुखद घटनाओं के सिलसिले में यह एक और घटना है. पिछले दस दिनों में मारी समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है.