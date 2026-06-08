केरल: जंगली हाथी के हमले में मां की मौत और बेटा गंभीर रूप से घायल
पिछले 10 दिनों में जंगली हाथियों के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है. इससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है.
Published : June 8, 2026 at 11:57 AM IST
इडुक्की: केरल में जंगली हाथी हमले की दुखद घटना हुई. राज्य में पिछले दस दिनों में जंगली हाथियों के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है. ताजा हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है.
चिन्नकनाल के सूर्यनेल्ली के पास जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हमला आज सुबह तब हुआ जब मारी (35) अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी. सड़क पर जाते समय अचानक यह हमला हुआ. खबरों के मुताबिक इस घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद बेटे को गंभीर चोटें आई.
घायल लड़के को इलाज के लिए तुरंत आदिमाली तालुक अस्पताल ले जाया गया. मारी के शव को चिन्नाकल सोशल हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा. इलाके में काफी तनाव है क्योंकि स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए शव को सौंपने से इनकार कर दिया है. वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को सुलझाने के लिए लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि यह घटना घने कोहरे और बारिश की वजह से हुई, जिससे सड़क के किनारे खड़े जंगली हाथी दिखाई नहीं दिए. अचानक हाथियों के सामने आ जाने से परिवार को संभलने का मौका नहीं मिला. हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. केरल में जंगली जानवरों से जुड़ी दुखद घटनाओं के सिलसिले में यह एक और घटना है. पिछले दस दिनों में मारी समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है.
इसी बीच एक और घटना में पिछले हफ़्ते वन मंत्री शिबू बेबी जॉन की गाड़ी को एक हाथी ने रोक लिया. मंत्री जंगली हाथियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के सिलसिले में दौरा कर रहे थे. जब मंत्री की गाड़ी अथिराप्पल्ली चारपा के पास पहुँची, तो एक हाथी ने रास्ता रोक लिया. वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद मंत्री अपनी यात्रा जारी रखकर वाझाचल गेस्ट हाउस पहुँच सके.
मंत्री ने ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में सोलर फेंसिंग लगाने और एआई टेक्नोलॉजी के साथ तीन-स्तरीय सुरक्षा सिस्टम लागू करने की योजना की घोषणा की है. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की कुछ कानूनी अड़चनों के बावजूद, समस्या पैदा करने वाले हाथियों को दूसरी जगह ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
मंत्री शिबू बेबी जॉन ने जोर दिया कि ये समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं और हाथियों की पहचान करने और उन्हें दूसरी जगह ले जाने समेत अन्य कदम धीरे-धीरे उठाए जाएंगे. उन्होंने लगातार कोशिशों के बावजूद हाथियों के हमलों के बार-बार होने की बात भी मानी.