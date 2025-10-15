ETV Bharat / bharat

महिला ने जुड़वां बच्चों की हत्या कर मौत को लगाया गले, पति करता था प्रताड़ित

हैदराबाद: शहर को झकझोर देने वाली एक दुखद घटना में 27 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह कदम उठाने से पहले उसने अपने दो वर्षीय जुड़वां बच्चों की भी हत्या कर दी. यह घटना हैदराबाद के बालानगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के चिंतल में हुई.

बालानगर एसीपी पिंगली नरेश रेड्डी और सीआई टी नरसिम्हराजू के अनुसार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले चेन्नु मरैया बाबू और उनकी पत्नी लगभग 25 साल पहले चिंतल के प्रसन्ननगर में बस गए थे. उनकी बेटी साईलक्ष्मी की शादी तीन साल पहले एलुरु जिले के नुजिवीडु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल कुमार से हुई थी. यह जोड़ा पद्मराव नगर के एक अपार्टमेंट में रहता था.

बेटे के बोलने में समस्या

दंपति के जुड़वां बच्चे थे, जिनका नाम चेतन कार्तिकेय और लस्यातवल्ली था, जहां बेटी स्पष्ट रूप से बोल सकती थी, वहीं बेटे को कथित तौर पर बोलने में समस्या थी. पुलिस ने कहा कि अनिल कुमार अक्सर साईलक्ष्मी के साथ बहस करते थे, उन्हें अपने बेटे की हालत के लिए दोषी ठहराते थे और कथित तौर पर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते थे.

पुलिस के मुताबिक बच्चे के इलाज के लिए बार-बार अस्पतालों में जाने के बावजूद महिला का उत्पीड़न जारी रहा. जब साईलक्ष्मी ने अपनी परेशानी अपने माता-पिता से साझा की, तो उन्होंने कई बार उसके पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

घटना का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया गया

सोमवार को अनिल कुमार ने अपने ऑफिस का काम पूरा किया और मियापुर में अपने भाई के घर गए, बाद में विशाखापत्तनम के लिए रवाना हुए. उस रात उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया. बाद में, साईलक्ष्मी ने कथित तौर पर अपने माता-पिता को संबोधित करते हुए अपने फोन पर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया.