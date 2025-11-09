ETV Bharat / bharat

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

तिरुवनंतपुरम: भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिस्वा को 'Blessed' (ब्लेस्ड) घोषित किया गया है. यह घोषणा मलेशिया के पेनांग डायोसीज के बिशप कार्डिनल डॉ सेबेस्टियन फ्रांसिस ने की. यह समारोह एर्नाकुलम के वल्लारपदम बेसिलिका में आयोजित किया गया.

पेनांग डायोसीज के बिशप कार्डिनल सेबेस्टियन फ्रांसिस ने कहा कि मदर एलिस्वा की पवित्र, साहसी और प्रेम से भरा जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. इसके साथ ही वेरापोली आर्चडायोसीज के आर्चबिशप डॉ जोसेफ कलाथिपरम्बिल ने आदरणीय मदर एलिस्वा को 'ब्लेस्ड' घोषित करने का अनुरोध किया.

ब्लेस्ड मदर एलिस्वा की प्रतिमा का अनावरण

जैसे ही कार्डिनल सेबेस्टियन फ्रांसिस ने संत घोषित किए जाने की घोषणा की, तो चर्च की घंटियां बज उठीं. भारत में अपोस्टोलिक नन्सियो, आर्कबिशप डॉ लियोपोल्डो गिरेली ने एक संदेश दिया. कार्डिनल डॉ. ओसवाल्ड ग्रेसियस ने ब्लेस्ड मदर एलिस्वा की प्रतिमा का अनावरण किया और एल्टर (ऊंचा टेबल जो किसी भी धार्मिक समारोह का केंद्र होता है) पर स्थापित किया.

पवित्र मिस्सा के बाद CBCI के अध्यक्ष आर्कबिशप मार एंड्रयूज थजाथ ने एलिस्वाम्मा की नोवेना का विमोचन किया. स्मारिका का विमोचन KRLCBC के अध्यक्ष आर्कबिशप डॉ वर्गीस चक्कलक्कल ने किया. उद्घोषणा समारोह में भारत और विदेश के कई कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप और पुरोहित शामिल हुए.