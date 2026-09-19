दिल छू लेने वाला मंजर: कोसी में डूबते बच्चे को बचाने के लिए लहरों से भिड़ गई हथिनी, देखकर आपकी भी भर आएंगी आंखें
कोसी नदी पार करते वक्त मां हाथी ने बहते बच्चे को बचाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 19, 2026 at 7:57 AM IST
रामनगर(उत्तराखंड): रामनगर कॉर्बेट लैंडस्केप से होकर बहने वाली कोसी नदी में हाथियों के झुंड को पार करते देखना अपने आप में रोमांचक दृश्य था, लेकिन इसी दौरान कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा पल, जिसने जंगल की दुनिया में मां की ममता को फिर सामने ला दिया. रामनगर के रिंगौड़ा क्षेत्र में हाथियों का झुंड कोसी नदी पार कर रहा था. झुंड में शामिल एक बेहद नन्हा हाथी का बच्चा अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा. लेकिन मां ने लहरों से जंग लड़कर बच्चे की जान बचा ली.
कोसी के उफान में बह रहा था नन्हा हाथी: बताया जा रहा है कि यह बच्चा करीब एक महीने से भी कम उम्र का था. नदी का बहाव इतना तेज था कि नन्हा हाथी उसमें खुद को संभाल नहीं पा रहा था, कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो यह बच्चा नदी के बहाव में कहीं दूर न चला जाए, तभी उसने अपनी सूंड पानी से बाहर निकाली और अपनी मां की ओर इशारा किया. बच्चे की इस पुकार को मां ने तुरंत महसूस किया, मां हाथी बिना देर किए तेजी से नदी में उतरी और तैरते हुए अपने बच्चे के पास पहुंच गई. इसके बाद उसने अपनी सूंड के सहारे नन्हे हाथी को संभाला और उसे बहाव से निकालते हुए सुरक्षित किनारे की ओर ले आई, मां और बच्चे के बीच का यह पूरा घटनाक्रम इतना भावुक था कि इसे देखने वाला हर कोई कुछ पलों के लिए ठहर गया.
मां ने सूंड से थामकर मौत के मुंह से खींच लाई: इस अद्भुत दृश्य को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और वन्यजीव प्रेमी दीप रजवार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, दीप रजवार के मुताबिक हाथियों के इस झुंड में तीन बच्चे शामिल थे. इनमें दो बच्चे अपेक्षाकृत बड़े थे और वे कोसी नदी को पार करने में सफल रहे, लेकिन तीसरा बच्चा बेहद छोटा और नवजात था,उसकी उम्र एक महीने से भी कम आंकी जा रही है,नदी के तेज बहाव में जैसे ही यह नन्हा हाथी बहने लगा. उसने अपनी सूंड उठाकर मां की तरफ संकेत किया, इसके बाद मां ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी वह इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन गया, मां तैरकर बच्चे तक पहुंची. उसे अपनी सूंड से संभाला और सुरक्षित किनारे तक ले आई.
बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ गई हथिनी: वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार कहते हैं कि यह दृश्य सिर्फ एक वन्यजीव घटना नहीं बल्कि मां और बच्चे के बीच मौजूद उस गहरे रिश्ते की तस्वीर है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उनके मुताबिक जंगल में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं. यह घटना इंसानों को भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति ने हर जीव के भीतर अपने बच्चों के प्रति कितना गहरा भाव रखा है.
हाथियों को उनकी मातृत्व क्षमता और मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जाना जाता है. हाथियों के झुंड का नेतृत्व सामान्यतः मादा हाथियां करती हैं और बच्चों की सुरक्षा में मां के साथ झुंड की दूसरी मादा हाथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इस तरह की घटनाएं हाथियों के बीच बच्चों के प्रति गहरे लगाव और समूह में एक-दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती हैं.
-डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
कैमरे में कैद हुई मां की ममता: कोसी नदी का बहाव अपनी रफ्तार से बहता रहा, लेकिन उस तेज बहाव के बीच मां की ममता ने अपने बच्चे को बहने नहीं दिया, नन्ही सूंड से मिली मदद की पुकार और मां का पलभर में तैरकर पहुंच जाना जंगल से सामने आई यह तस्वीर इंसानों को भी ममता, संवेदनशीलता और अपनेपन का बड़ा संदेश दे गई. वहीं ये खास पल वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और वन्यजीव प्रेमी दीप रजवार के कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
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