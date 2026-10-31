ETV Bharat / bharat

सोनीपत में मां ने 3 बच्चों के साथ किया सुसाइड, पति घर से बाहर था, पुलिस कर रही पड़ताल

Sonipat Mother Suicide with Kids : हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है. चारों के शव मिल गए हैं जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मां ने बच्चों के साथ की खुदकुशी : सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव मुडलाना में मां ने 3 बच्चों के साथ घर में खुदकुशी कर ली जिसके बाद चारों के शव घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में मिले हैं. बच्चों की उम्र 4 से 11 साल के बीच है

मौके पर पहुंची पुलिस : गोहाना के गांव मुडलाने में खुदकुशी की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस, ACP राजीव और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस कारणों की पड़ताल में जुटी है. महिला ने आखिर ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.

पति JBT टीचर, पानीपत में ड्यूटी : मृतकों की पहचान रीमा (37 साल), बेटी रिहाना (11 साल), आरजू (7 साल) और बेटे दुष्यंत (4 साल) के रूप में हुई है. रीमा के पति जयदेव JBT टीचर हैं और उनकी ड्यूटी पानीपत के मतलौडा में है. जिस वक्त रीमा ने ये कदम उठाया, उसकी सास अपने मायके गई हुई थी.

ड्यूटी से लौटे पति को मिले शव : पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5.30 बजे जयदेव ड्यूटी से घर लौटे. घर में पत्नी और बच्चे नहीं मिले तो वे पहली मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे. वहां उन्होंने रीमा और तीनों बच्चों की लाश देखी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. ACP राजीव ने बताया कि महिला के भाई कपिल की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और घटना किन हालातों में हुई, उसकी भी जांच की जा रही है. रविवार को चारों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा.

Disclaimer : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं. ज़िंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी परेशानियां आती है. ऐसे में परेशानियों का डटकर मुकाबला करें, डिप्रेशन में ना जाएं और अगर आप या आपका कोई परिजन किसी वजह से डिप्रेशन में है तो तत्काल मनोचिकित्सक की सलाह लें. यूं अपनी ज़िंदगी से ना हारें.

सुसाइड कोई समाधान नहीं (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें - सोनीपत में पति-पत्नी ने किया सुसाइड, 2 साल पहले की थी लव मैरिज