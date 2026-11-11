मदर डेयरी दूध हुआ महंगा, दाम 2-4 रुपये लीटर बढ़े, नए रेट 12 नवंबर से लागू
मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी है.
Published : November 11, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली: बढ़ती लागत की वजह से मदर डेयरी ने दूध के दाम में दो से चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई दरें गुरुवार 12 नवंबर से लागू होंगी. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है. मदर डेयरी के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है.
मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है. कंपनी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को दूध की कीमतें बढ़ाई थीं. उससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में संशोधन किया था.
सूत्रों के अनुसार, मदर डेयरी ने अपने खुले दूध की अलग-अलग किस्मों की उपभोक्ता कीमत में दो से चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है. नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी. सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है.
मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है.
कंपनी दिल्ली-एनसीआर के बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है. कुल मिलाकर, कंपनी एक दिन में 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर होगी. टोंड दूध (पाउच) की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर होगी.
गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
मदर डेयरी ने अच्छी मांग के दम पर पिछले वित्त वर्ष में अपना कारोबार 17 प्रतिशत बढ़ाकर 20,300 करोड़ रुपये कर लिया था. कंपनी के दूध उत्पादों और खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हुई थी.
साल 1974 में स्थापित मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.
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