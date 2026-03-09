ETV Bharat / bharat

नूंह में मां ने तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, लाशें देख मचा हड़कंप, घरेलू परेशानी बताई जा रही वजह

नूंह : हरियाणा के नूंह के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के गांव बदोपुर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू परेशानियों से तंग आकर एक महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली. इस दर्दनाक घटना में महिला और तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

मां ने बच्चियों के साथ खुदकुशी की : मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय साहिला पत्नी शाहिद, निवासी गांव बदोपुर के रूप में हुई है. साहिला की तीन बेटियां अक्शा (7) वर्ष, सामिया (5) वर्ष और सबसे छोटी सनाया (8) महीने की थी. जानकारी के मुताबिक साहिला 8 मार्च को खेतों में सरसों की कटाई के लिए गई थीं, लेकिन शाम को रोजा इफ्तार के समय भी जब वो घर वापस नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई. परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें काफी तलाश किया, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका. अगली सुबह 9 मार्च को महिला के ससुराल पक्ष के लोग खेत में पहुंचे. इस दौरान उन्हें खेत में बच्चियों और महिला की लाश मिली.

नूंह में मां ने तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी (Etv Bharat)

लाशों को देख मचा हड़कंप : लाशों को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. घटना की सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाना प्रभारी सुभाष चंद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मांडीखेड़ा की मोर्चरी में भिजवा दिया गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच : शुरुआती जानकारी के अनुसार घरेलू कलह और पारिवारिक परेशानियां इस घटना की मुख्य वजह बताई जा रही हैं. बताया जा रहा है कि महिला का पति शाहिद मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, जिससे परिवार में तनाव बना रहता था. हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. वहीं मृतका के मायके पक्ष ने इस मामले को दूसरे एंगल से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही साहिला को ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जाता था और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा. इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.