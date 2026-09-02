बेंगलुरु में जुड़वां मासूमों की हत्या के बाद मां ने आत्महत्या की कोशिश की, पति ने दर्ज कराई शिकायत
बच्चों के जन्म के बाद महिला बच्चों के प्रति उदासीनता दिखा रही थी, खुद को किसी आश्रम में ले जाने के लिए कह रही थी.
Published : September 2, 2026 at 9:17 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के तालाघट्टापुर पुलिस स्टेशन इलाके में मंगलवार को एक माँ ने अपनी चार महीने की जुड़वां बेटियों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की.
यह घटना तालाघट्टापुर के वजराहल्ली इलाके के एक घर में हुई. पुलिस ने बताया कि जुड़वां बेटियों के पिता रामलिंगप्पा की शिकायत पर खुदकुशी की कोशिश करने वाली पत्नी उमादेवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.
पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले रामलिंगप्पा पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी और माँ के साथ वजराहल्ली में रह रहे हैं. उन्होंने 2002 में उमादेवी से शादी की थी. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी. बच्चे न होने पर उमादेवी ने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया और गर्भवती हुई. मई में उन्होंने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया.
बच्चों के जन्म के बाद करीब डेढ़ महीने तक उनकी पत्नी बच्चों के प्रति उदासीनता दिखा रही थी और पति से खुद को किसी आश्रम में ले जाने के लिए कह रही थी. उनका व्यवहार भी असामान्य था. इस संबंध में अस्पताल में उनका मनोरोग का इलाज कराया गया. रामलिंगप्पा ने शिकायत में बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि ऐसा व्यवहार पोस्टपार्टम डिप्रेशन (बच्चे के जन्म के बाद होने वाला अवसाद) और हार्मोनल असंतुलन के कारण था.
हमेशा की तरह जब मैं मंगलवार दोपहर घर लौटा तो मेरी पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था. जब मैंने दरवाजा खोला, तो देखा कि उसने दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. उसे तुरंत बचा लिया गया. उसी कमरे में दोनों बेटियां मृत पाई गई.
जब बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों को शक हुआ कि बच्चों की मौत डूबने से हुई है. उन्होंने शिकायत में कहा कि उनकी पत्नी ने बच्चों को डुबोकर मार डाला और फिर खुदकुशी की कोशिश की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.