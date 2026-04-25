ETV Bharat / bharat

'बात नहीं मानी' तो सगी मां ने बेटी को बेल्ट से पीटा, सौतेले पिता के साथ मिलकर कर दिया गंजा

16 अप्रैल, 2026 को पीड़िता हिम्मत जुटाकर वरुड थाने पहुंची और पुलिस को अपनी दास्तां सुनाई.

AMRAVATI MINOR ABUSE CASE
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती (महाराष्ट्र): अमरावती जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां वरुड थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े पर कहर बरपाया. मामूली बात पर उपजे विवाद के बाद मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर अपनी नाबालिग बेटी को न केवल बेल्ट से बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे प्रताड़ित करने के लिए उसके बाल काटकर पूरी तरह गंजा कर दिया.

नाबालिग ने सुनाई आपबीती

वरुड पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी मां और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति (सौतेला पिता) पिछले कई दिनों से उस पर मानसिक दबाव बना रहे थे. "बात न मानने" और "अवज्ञा" का आरोप लगाकर उसे खौफनाक सजा दी गई. बेल्ट से पीटने के साथ-साथ उसे गंदी गालियां दी गईं और बाल काटकर उसे प्रताड़ित किया गया.

पुलिस कार्रवाई और बच्ची का रेस्क्यू

16 अप्रैल, 2026 को हिम्मत जुटाकर पीड़िता वरुड थाने पहुंची और पुलिस को अपनी दास्तां सुनाई. बच्ची अपनी मां से इस कदर डरी हुई थी कि उसने उसके साथ वापस जाने से साफ इनकार कर दिया. पुलिस निरीक्षक अर्जुन थोसरे ने बताया, "बच्ची की सुरक्षा को देखते हुए उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया और वर्तमान में उसे अमरावती के एक सरकारी शेल्टर होम (बाल संरक्षण गृह) में सुरक्षित रखा गया है."

सलाखों के पीछे आरोपी माता-पिता

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मां और सौतेले पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(2), 117(2), 352(2), 354 और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MOTHER AND STEPFATHER ARRESTED
MINOR GIRL HEAD SHAVED
नाबालिग लड़की को गंजा करने की घटना
अमरावती नाबालिग उत्पीड़न केस
AMRAVATI MINOR ABUSE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.