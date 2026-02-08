ETV Bharat / bharat

शर्मनाक! एक तरफ सड़क पर बिखरी थीं मां-बेटे की लाशें, दूसरी तरफ कार का टायर और LCD उड़ा ले गये चोर

अमृतसर में एक कार मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गयी. हादसे में शादी समारोह में जा रहे मां-बेटे की मौत हो गयी.

road accident in punjab
हादसे के कार के परखच्चे उड़ गये. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 6:47 PM IST

तरनतारन(पंजाब): अमृतसर-खेमकरण मुख्य मार्ग पर भिखीविंड के पास शनिवार की रात एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा पेश आया. एक तेज रफ्तार कार सड़क पर आगे चल रही मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी. इस भीषण टक्कर में मां और उसके 5 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

शादी में जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, दविंदर सिंह (30) चंडीगढ़ में टैक्सी चलाता है. पत्नी प्रभजीत कौर और 5 वर्षीय बेटे फतेह सिंह के साथ अपनी ससुराल फतेहपुर, साली की शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. रात करीब 8 बजे जैसे ही उनकी कार भिखीविंड के पास पहुंची, तभी भयानक हादसा हो गया. इस घटना की खबर मिलते ही गांव असल उत्तर में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक की तलाश की जा रही है.

road accident in punjab
प्रभजीत कौर और फतेह सिंह. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

हादसे में कार के उड़े परखच्चे

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. ट्रैक्टर-ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के तुरंत बाद प्रभजीत कौर और उनके बेटे फतेह सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घायल दविंदर सिंह को आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतक के रिश्तेदार सरपंच सुखविंदर सिंह बब्बू ने बताया कि दविंदर की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा परिवार खत्म हो गया.

लाशों के बीच कार से सामान चोरी

इस दर्दनाक हादसे के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भी सामने आई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब एक ओर परिवार की लाशें बिखरी हुई थीं, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने मदद करने के बजाय एक्सीडेंट हुई कार के तीन टायर और एलसीडी (LCD) चोरी कर लिए. स्थानीय लोगों ने इस हरकत पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज के दौर में लोगों के भीतर से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई है.

