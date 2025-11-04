विकास के लिए मां और बेटी ने हाथ मिलाया, केरल में 'पंचायत सदस्य परिवार' ने अनुभव साझा किए
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. ऐसे में मां और बेटी की इस जोड़ी के बारे में जानना आवश्यक है.
Published : November 4, 2025 at 1:52 PM IST
पथानामथिट्टा: केरल में इस साल स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में एक मां और बेटी की जोड़ी मशहूर हो रही है. विकास की अगुआई कर रही यह जोड़ी पथानामथिट्टा की दो अलग-अलग पंचायतों की सदस्य हैं.
पथानामथिट्टा की मूल निवासी और वल्लीकोड के प्लांकूटाथिल परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रसन्ना राजन और उनकी बेटी अश्वथी विनोज, ईटीवी भारत के साथ अपनी पुरानी यादें साझा कीं. मां प्रसन्ना राजन कोन्नी ब्लॉक पंचायत की सदस्य हैं. इन्हें पंचायत सदस्य परिवार भी कह सकते हैं.
बेटी अश्वथी पंडालम ब्लॉक पंचायत की उपाध्यक्ष हैं. प्रसन्ना ने कोन्नी के वल्लीकोड डिवीजन से सीपीएम सदस्य के रूप में जीत हासिल की. बेटी अश्वथी ने पंडालम ब्लॉक के नीरविलकम तेरहवें डिवीजन से सीपीएम सदस्य के रूप में जीत हासिल की और पंडालम ब्लॉक की उपाध्यक्ष बनीं.
मां प्रसन्ना पहले वल्लीकोड पंचायत की सदस्य थीं. पिछली बार, उन्होंने ब्लॉक के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. अश्वथी अपनी शादी के बाद अरनमुला के नीरविलकम में रहने लगीं. अश्वथी के पास बीएससी और एचडीसी की डिग्री है. हालांकि, कोन्नी ब्लॉक पंचायत और पंडालम ब्लॉक पंचायत की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती हैं, इसलिए दोनों ब्लॉक पड़ोसी हैं.
मां और बेटी के लिए दोहरी खुशी
एक और चुनाव नजदीक आते ही, मां और बेटी को ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत सदस्य के रूप में अपने काम की याद आ गई. वे क्षेत्र के विकास में कोई समझौता नहीं करतीं. दोनों स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसी खुशी से काम करती हैं जैसे पारिवारिक मामलों को संभालती हैं. मां और बेटी, दोनों ही दो पंचायतों की एक साथ सेवा करने का अवसर पाकर अपनी अपार खुशी व्यक्त करती हैं. प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच, जब भी माँ और बेटी मिलती हैं, तो घरेलू मामलों से ज़्यादा क्षेत्र के विकास पर चर्चा होती है.
पंचायत विकास की शक्ति
एक स्वस्थ और सशक्त महिला समाज के लक्ष्य के साथ, अश्वथी ने नीरविलकम मंडल में एक महिला जिम परियोजना लागू की. मां प्रसन्ना ने अपने मंडल में महिला जिम परियोजना शुरू कर दी है. हालांकि, बेटी ने इस परियोजना को सबसे पहले लागू किया था, इसलिए मां अपनी बेटी से परियोजना के बारे में विस्तार से पूछती हैं. मां अपनी बेटी को पंचायत प्रशासन का अपना अनुभव भी बताती हैं. कुल मिलाकर, इस मां और बेटी के लिए पंचायत प्रशासन एक पारिवारिक मामला है. अश्वथी ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
राजनीति यहां नई नहीं है
प्लांकूटाथिल परिवार में राजनीति कोई नई बात नहीं है. प्रसन्ना के पति पी आर राजन, सीपीएम के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता हैं. प्रसन्ना, जिन्होंने अपने पति की राजनीतिक कुशलता देखी है, और अश्वथी, जो अपने माता-पिता को देखते हुए बड़ी हुई हैं, को चुनावी मैदान में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा.
मां और बेटी, दोनों का कहना है कि वे इलाके में किए गए विकास कार्यों को जारी रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ खड़े होने के लिए आगामी चुनाव का इंतज़ार कर रही हैं, और यह पार्टी के निर्णय के अनुसार होगा.
अश्वथी के पति लिनोज एक ग्राम अधिकारी हैं. बड़ा बेटा, सात्विक वी देव, सातवीं कक्षा में और छोटा बेटा, दर्शित वी. देव, तीसरी कक्षा में पढ़ता है. माँ और बेटी, दोनों ने कहा कि चुनाव, जो इस क्षेत्र का भविष्य तय करता है, एक लोकतांत्रिक उत्सव है और वे इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं. प्रसन्ना और अश्वथी ने भी चुनाव उत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं.
