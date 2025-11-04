ETV Bharat / bharat

विकास के लिए मां और बेटी ने हाथ मिलाया, केरल में 'पंचायत सदस्य परिवार' ने अनुभव साझा किए

अश्वथी विनोज और प्रसन्ना राजन ( ETV Bharat )

पथानामथिट्टा: केरल में इस साल स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में एक मां और बेटी की जोड़ी मशहूर हो रही है. विकास की अगुआई कर रही यह जोड़ी पथानामथिट्टा की दो अलग-अलग पंचायतों की सदस्य हैं. पथानामथिट्टा की मूल निवासी और वल्लीकोड के प्लांकूटाथिल परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रसन्ना राजन और उनकी बेटी अश्वथी विनोज, ईटीवी भारत के साथ अपनी पुरानी यादें साझा कीं. मां प्रसन्ना राजन कोन्नी ब्लॉक पंचायत की सदस्य हैं. इन्हें पंचायत सदस्य परिवार भी कह सकते हैं. बेटी अश्वथी पंडालम ब्लॉक पंचायत की उपाध्यक्ष हैं. प्रसन्ना ने कोन्नी के वल्लीकोड डिवीजन से सीपीएम सदस्य के रूप में जीत हासिल की. ​​बेटी अश्वथी ने पंडालम ब्लॉक के नीरविलकम तेरहवें डिवीजन से सीपीएम सदस्य के रूप में जीत हासिल की और पंडालम ब्लॉक की उपाध्यक्ष बनीं. मां प्रसन्ना पहले वल्लीकोड पंचायत की सदस्य थीं. पिछली बार, उन्होंने ब्लॉक के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​​अश्वथी अपनी शादी के बाद अरनमुला के नीरविलकम में रहने लगीं. अश्वथी के पास बीएससी और एचडीसी की डिग्री है. हालांकि, कोन्नी ब्लॉक पंचायत और पंडालम ब्लॉक पंचायत की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती हैं, इसलिए दोनों ब्लॉक पड़ोसी हैं. मां और बेटी के लिए दोहरी खुशी

एक और चुनाव नजदीक आते ही, मां और बेटी को ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत सदस्य के रूप में अपने काम की याद आ गई. वे क्षेत्र के विकास में कोई समझौता नहीं करतीं. दोनों स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसी खुशी से काम करती हैं जैसे पारिवारिक मामलों को संभालती हैं. मां और बेटी, दोनों ही दो पंचायतों की एक साथ सेवा करने का अवसर पाकर अपनी अपार खुशी व्यक्त करती हैं. प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच, जब भी माँ और बेटी मिलती हैं, तो घरेलू मामलों से ज़्यादा क्षेत्र के विकास पर चर्चा होती है.