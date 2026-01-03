ETV Bharat / bharat

धनबाद में मां-बेटी के साथ बर्बरता, आहत नाबालिग ने की आत्महत्या

धनबाद में कुछ लोगों ने एक मां-बेटी के साथ मारपीट की. इस घटना से परेशान होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली.

GIRL COMMITTED SUICIDE IN DHANBAD
रामकली ओपी
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले के कतरास थाना के रामकनाली ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग से कुछ लोगों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की. नाबालिग ने घटना से आहत होकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. मां ने बेटी की मौत के बाद घटना में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आहत होकर बेटी ने आत्महत्या कर लीः मृतक की मां

मृतक की मां आरती देवी के मुताबिक 1 जनवरी को उसकी बेटी के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी. बीच सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा गया था. इस घटना से परेशान होकर वह काफी आहत हो गई और आत्महत्या कर ली. आरती ने कहा कि, 'पति पहले ही छोड़कर जा चुका है. बेटा बाहर काम करता है. हम पेट्रोल पंप में काम कर अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करते हैं.'

उन्होंने बताया कि, 'एक व्यक्ति उससे फोन पर बात करता था. उसके पति ने देखा तो मेरे साथ मारपीट की. जिसके बाद मैंने उस व्यक्ति से मोबाइल पर बातचीत करना बंद कर दी थी. वह व्यक्ति कई बार फोन कर चुका है, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया. 1 जनवरी को उसी व्यक्ति ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरी बेटी और मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज की, जिससे आहत होकर बेटी ने सुसाइड कर लिया.' पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

इधर, घटना को लेकर बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है.

नाबालिग की मां आरती देवी ने पुलिस में शुक्रवार को लिखित शिकायत की थी. चार लोगों के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुटी है:- संतोष रवि, रामकनाली थाना प्रभारी

