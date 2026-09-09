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मोठ बीन्स शुष्क क्षेत्र के खेतों के लिए जलवायु-रोधी फसल के रूप में उभरी: ICAR-CAZRI के निदेशक डॉ. एचएस जाट

इस फसल में एक खास कुरकुरापन और बेहतर स्वाद है, जिसने इसे कई खाद्य उत्पादों में लोकप्रिय बना दिया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

Scientists and others inspecting the moth field.
मोठ के खेत का मुआयना करते वैज्ञानिक व अन्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारत के सूखे इलाकों में अनियमित बारिश आम होती जा रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) के वैज्ञानिक को अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली दाल की फसल मोठ में उम्मीद दिख रही है.

प्रयोगात्मक खेतों ने लंबे समय तक सूखे और कम बारिश में भी इस फसल की जबरदस्त मजबूती दिखाई दी है, जिससे पता चलता है कि मोठ की बेहतर किस्में भविष्य में भारत के सूखे इलाकों में किसानों की रोजी-रोटी बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. बुधवार को ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, आईसीएआर-सीएजेडआरआई के निदेशक डॉ एचएस जाट ने कहा कि मोठ की नई किस्में मोठ 4, 5, 6 और 7 की खेती भारत में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में दलहन फसल के रूप में की जा रही है.

यह फसल ज़्यादातर उन इलाकों में उगाई जाती है जहां सालाना 150 मिमी. से 250 मिमी. बारिश होती है, जिससे यह भारत के मुश्किल रेगिस्तानी माहौल के लिए खास तौर पर सही है.

इसकी प्रमुख खेती वाले क्षेत्र बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर हैं, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्से भी हैं, जहां रेतीली मिट्टी और रेत के बदलते टीले प्रमुख हैं. जाट ने कहा, "कई पारंपरिक फसलों के विपरीत, मोठ केवल 50-60 दिनों में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, जो इसे छोटे और अनिश्चित बारिश के मौसम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है."

नई किस्मों को ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है. हालांकि, उनकी मजबूती कम पानी की खपत से कहीं ज्यादा है. जाट के अनुसार, यह फसल बारिश के बीच लंबे अंतर को झेल सकती है. अगर बारिश होती है और अगली बारिश 20 दिन बाद होती है, और उसके कुछ दिन बाद पांच सेंटीमीटर की और बारिश होती है, तो भी फसल चलती रहेगी. “इस फसल में एक खास कुरकुरापन और बेहतर स्वाद होता है, जिसने इसे कई तरह के खाद्य उत्पादों में लोकप्रिय बना दिया है.”

जाट ने कहा, "इसका इस्तेमाल फास्ट-फूड, स्नैक्स और भुजिया जैसे पारंपरिक प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है." हालांकि निर्यात की गई मोठ की मात्रा पर कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जाट ने कहा कि यह अनाज यूरोप और अमेरिका के देशों में निर्यात किया जाता है, जहां इसका इस्तेमाल नाश्ते में और अंकुरित बीज वाले प्रोडक्ट्स में किया जाता है. उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंकुरित बीजों और अनाज के रूप में खपत से जुड़ा है.

मौसम की मार झेलने की क्षमता, कम पानी की जरूरत, पैदावार और अच्छा स्वाद और बनावट, इन सबकी वजह से मोठ बीन्स पानी की कमी वाले इलाकों में किसानों के लिए एक कीमती फसल बन सकती है. बेहतर किस्मों के डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए जाट ने कहा कि मोठ पर रिसर्च 2015 से चल रही है, जिसके बाद तीन साल पहले नई किस्मों को नोटिफाई किया गया था.

वैज्ञानिक ने इन वैरायटीज के प्रदर्शन और उत्पादकता को जांचने के लिए लगभग आठ से 10 अलग-अलग जगहों पर इनका टेस्ट किया. रिसर्चर्स ने फसल की पांच बेहतर किस्मों की पहचान की है और अभी बहुत ज़्यादा सूखे हालात में उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर रहे हैं.

इस सीजन में, लगभग 26 क्विंटल के बीज उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए लगभग 6-7 एकड़ में इसे शुरू किया गया. जाट ने जोधपुर में इंस्टीट्यूट के प्रयोगात्मक खेतों में फसल के परफॉर्मेंस पर रोशनी डाली.

जिले में आम तौर पर लगभग 400 मिमी. बारिश होती है, लेकिन इस मौसम में केवल 250 मिमी. बारिश हुई. ज्यादातार अच्छी बारिश बुआई के बाद पहले कुछ हफ़्तों में हुई. लगभग 70 मिमी. की भारी बारिश के बाद 2 मिमी. से कम की कुछ हल्की बारिश हुई. जाट ने आगे कहा कि इन हल्की बारिशों को बारिश के दिन नहीं माना जाता क्योंकि वे मिट्टी की नमी में बहुत कम योगदान देते हैं.

फसल 10 जुलाई को बोई गई थी, और 3 अगस्त के बाद, प्रयोगात्मक वाले खेतों में लगभग कोई बारिश नहीं हुई. उन्होंने कहा, "लगभग 35 दिनों से बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी थी, फिर भी मोठ की फसल बिना अतिरिक्त सिंचाई के खेत में खड़ी रही."

2 × 2 स्क्वायर मीटर के सैंपलिंग प्लॉट से मिले उपज के अनुमान के आधार पर, वैज्ञानिक को हर एकड़ में लगभग 10 क्विंटल उत्पादन की उम्मीद है. इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत उत्पादकता लगभग 3.3 क्विंटल प्रति एकड़ है.

जाट ने कहा कि अगर फसल कटाई के बाद अनुमानों की पुष्टि होती है, तो प्रायोगिक भूखंडों में राष्ट्रीय औसत से लगभग सात क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा पैदावार हो सकती है. उन्होंने इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट ब्रीडिंग की कोशिशों को दिया, जो न सिर्फ उत्पादकता पर बल्कि लचीलेपन पर भी फोकस थीं.

पंजाब और हरियाणा जैसे सिंचाई वाले खेती वाले इलाकों के उलट, जहां ब्रीडिंग प्रोग्राम ज़्यादातर ज़्यादा पैदावार पाने पर फोकस करते हैं, सूखे इकोसिस्टम में फसल सुधार में मुश्किल माहौल में भी स्थिर उत्पादन बनाए रखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. उसी प्रायोगिक खेत में उगाई गई दूसरी फसलों के मुकाबले यह अंतर खास तौर पर चौंकाने वाला रहा है.

जाट के अनुसार, बाजरा अच्छा नहीं हुआ, मूंग में सूखने से पहले सिर्फ एक या दो फलियां आईं, और ग्वार की लगभग आधी फसल मर गई, जबकि बचे हुए पौधों में कम बारिश की वजह से विकास कम हुआ. भारत का शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) लगभग 32 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के छोटे इलाकों तक फैला हुआ है. जाट ने कहा, "रेतीली मिट्टी और बहुत कम बारिश की वजह से, ये इलाके मौसम में बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा कमजोर हैं."

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