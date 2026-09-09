ETV Bharat / bharat

मोठ बीन्स शुष्क क्षेत्र के खेतों के लिए जलवायु-रोधी फसल के रूप में उभरी: ICAR-CAZRI के निदेशक डॉ. एचएस जाट

नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारत के सूखे इलाकों में अनियमित बारिश आम होती जा रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) के वैज्ञानिक को अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली दाल की फसल मोठ में उम्मीद दिख रही है.

प्रयोगात्मक खेतों ने लंबे समय तक सूखे और कम बारिश में भी इस फसल की जबरदस्त मजबूती दिखाई दी है, जिससे पता चलता है कि मोठ की बेहतर किस्में भविष्य में भारत के सूखे इलाकों में किसानों की रोजी-रोटी बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. बुधवार को ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, आईसीएआर-सीएजेडआरआई के निदेशक डॉ एचएस जाट ने कहा कि मोठ की नई किस्में मोठ 4, 5, 6 और 7 की खेती भारत में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में दलहन फसल के रूप में की जा रही है.

यह फसल ज़्यादातर उन इलाकों में उगाई जाती है जहां सालाना 150 मिमी. से 250 मिमी. बारिश होती है, जिससे यह भारत के मुश्किल रेगिस्तानी माहौल के लिए खास तौर पर सही है.

इसकी प्रमुख खेती वाले क्षेत्र बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर हैं, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्से भी हैं, जहां रेतीली मिट्टी और रेत के बदलते टीले प्रमुख हैं. जाट ने कहा, "कई पारंपरिक फसलों के विपरीत, मोठ केवल 50-60 दिनों में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, जो इसे छोटे और अनिश्चित बारिश के मौसम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है."

नई किस्मों को ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है. हालांकि, उनकी मजबूती कम पानी की खपत से कहीं ज्यादा है. जाट के अनुसार, यह फसल बारिश के बीच लंबे अंतर को झेल सकती है. अगर बारिश होती है और अगली बारिश 20 दिन बाद होती है, और उसके कुछ दिन बाद पांच सेंटीमीटर की और बारिश होती है, तो भी फसल चलती रहेगी. “इस फसल में एक खास कुरकुरापन और बेहतर स्वाद होता है, जिसने इसे कई तरह के खाद्य उत्पादों में लोकप्रिय बना दिया है.”

जाट ने कहा, "इसका इस्तेमाल फास्ट-फूड, स्नैक्स और भुजिया जैसे पारंपरिक प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है." हालांकि निर्यात की गई मोठ की मात्रा पर कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जाट ने कहा कि यह अनाज यूरोप और अमेरिका के देशों में निर्यात किया जाता है, जहां इसका इस्तेमाल नाश्ते में और अंकुरित बीज वाले प्रोडक्ट्स में किया जाता है. उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंकुरित बीजों और अनाज के रूप में खपत से जुड़ा है.

मौसम की मार झेलने की क्षमता, कम पानी की जरूरत, पैदावार और अच्छा स्वाद और बनावट, इन सबकी वजह से मोठ बीन्स पानी की कमी वाले इलाकों में किसानों के लिए एक कीमती फसल बन सकती है. बेहतर किस्मों के डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए जाट ने कहा कि मोठ पर रिसर्च 2015 से चल रही है, जिसके बाद तीन साल पहले नई किस्मों को नोटिफाई किया गया था.

वैज्ञानिक ने इन वैरायटीज के प्रदर्शन और उत्पादकता को जांचने के लिए लगभग आठ से 10 अलग-अलग जगहों पर इनका टेस्ट किया. रिसर्चर्स ने फसल की पांच बेहतर किस्मों की पहचान की है और अभी बहुत ज़्यादा सूखे हालात में उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर रहे हैं.