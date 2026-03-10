ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: मच्छर मारने वाली कॉइल से घर में लगी आग, मासूम समेत दंपत्ति की मौत

शुरुआती जांच में पता चला कि कॉइल के पास रखे कपड़ों में आग लग गई, जिससे आग भड़की.

Mosquito coil triggers fire house
तमिलनाडु में मच्छर मारने वाली कॉइल से घर में आग लगने के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 1:14 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें बीती रात को चेन्नई के पास एक दंपत्ति और उनकी दो साल की बच्ची की जलती हुई मच्छर मारने वाली कॉइल से लगी आग में जलकर मौत हो गई.

पीड़ितों की पहचान कंस्ट्रक्शन वर्कर 36 साल के पार्थिबन, उनकी पत्नी चित्रा (25) और उनकी बेटी जयश्री के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को गुडुवनचेरी के पास पांडुर इलाके के रहने वाले पार्थिबन अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी बहन माहेश्वरी के बीमार बच्चे को देखने गए थे.

बच्चे की बिगड़ती सेहत को देखते हुए माहेश्वरी और उनके पति रामनाथ बच्चे को आधी रात को हॉस्पिटल ले गए जबकि पार्थिबन का परिवार घर में ही रहा. पता चला है कि रात में खाना खाने के बाद जब दंपति और बच्ची बेडरूम में गए तो बहुत सारे मच्छर थे, इसलिए कपल ने सोने से पहले मच्छर मारने वाली कॉइल जलाई.

मंगलवार सुबह जब माहेश्वरी और उनके पति अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल से घर लौटे, तो पूरे घर में आग लगी देखकर वे चौंक गए. माहेश्वरी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. पार्थिबन, उनकी पत्नी चित्रा और 2 साल की बच्ची जयश्री की बॉडी फायर ब्रिगेड ने बरामद की और पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए चेंगलपट्टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया.

कुडुवंचेरी पुलिस ने इस घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है और इस बारे में जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि मॉस्किटो कॉइल के पास रखे फायर कपड़ों में आग लग गई, जिससे आग लग गई. पुलिस इस मामले में पड़ोसियों और परिवार से भी पूछताछ कर रही है. इन दुखद मौतों से पूरे इलाके में सदमा और दुख है.

