तमिलनाडु: मच्छर मारने वाली कॉइल से घर में लगी आग, मासूम समेत दंपत्ति की मौत

तमिलनाडु में मच्छर मारने वाली कॉइल से घर में आग लगने के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें बीती रात को चेन्नई के पास एक दंपत्ति और उनकी दो साल की बच्ची की जलती हुई मच्छर मारने वाली कॉइल से लगी आग में जलकर मौत हो गई. पीड़ितों की पहचान कंस्ट्रक्शन वर्कर 36 साल के पार्थिबन, उनकी पत्नी चित्रा (25) और उनकी बेटी जयश्री के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को गुडुवनचेरी के पास पांडुर इलाके के रहने वाले पार्थिबन अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी बहन माहेश्वरी के बीमार बच्चे को देखने गए थे. बच्चे की बिगड़ती सेहत को देखते हुए माहेश्वरी और उनके पति रामनाथ बच्चे को आधी रात को हॉस्पिटल ले गए जबकि पार्थिबन का परिवार घर में ही रहा. पता चला है कि रात में खाना खाने के बाद जब दंपति और बच्ची बेडरूम में गए तो बहुत सारे मच्छर थे, इसलिए कपल ने सोने से पहले मच्छर मारने वाली कॉइल जलाई.