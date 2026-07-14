सर्विस सेक्टर का नया 'थर्मामीटर'; नौकरियां पहले से ज्यादा सुरक्षित, इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार
Service Sector Assessment Tool : सेवा उत्पादन सूचकांक यानी ISP लांच, अब हर महीने पता चलेगा आईटी-बैंकिंग-ट्रांसपोर्ट जैसे 19 सेक्टरों का उतार-चढ़ाव
Published : July 14, 2026 at 5:16 PM IST
Index of Services Production : देश की आर्थिक रफ्तार के लिए सभी सेक्टरों के उतार-चढ़ाव का आकलन जरूरी है. यह हर महीने होना चाहिए. इसके बावजूद सर्विस सेक्टर यानी आईटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के डेटा के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है. जबकि जीडीपी में इस सेक्टर का 53% से भी अधिक योगदान है. यहां देश की कुल जनसंख्या का 32% वर्कफोर्स है. यानी करीब 18 करोड़ लोग काम करते हैं. अब आज से पुरानी व्यवस्था बदल गई है. पहली बार देश में नया आर्थिक पैमाना लागू हुआ है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) की लांचिंग कर दी गई है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) भी विश्व के विकासशील और उन्नत देशों में आर्थिक नीतियों को सुधारने लिए प्रयासरत रहता है. इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. नीतियों को लागू करने, उद्योगों को मंदी से बचाने और ऐसे हालात में नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए सभी सेक्टरों के आर्थिक हलचल को हर महीने मापना जरूरी है. अभी तक अपने देश में फैक्ट्रियों, खदानों और बिजलीघरों आदि के उत्पादन को हर महीने मापने की व्यवस्था रही है. जबकि सर्विस सेक्टर के डेटा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
पहली बार देश में लागू हुआ ISP सिस्टम : देश की अर्थव्यस्था उद्योग और सेवा इन 2 सेक्टरों पर टिकी है. IIP यानी Index of Industrial Production (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) के जरिए फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्र की सेहत मापी जाती है. जिस भी महीने में IIP की रिपोर्ट आती है, सरकार उसी महीने के पिछले साल की रिपोर्ट से उसकी तुलना करती है. इससे जो भी प्रतिशत सामने आता है, उसी को औद्योगिक विकास दर कहा जाता है. जबकि सर्विस सेक्टर का आकलन हर 3 महीने में आता रहा है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) देश की तिमाही जीडीपी और जीवीए (GVA) रिपोर्ट में इसे एक चैप्टर के रूप में शामिल करता रहा है. अब ISP से हर महीने इस सेक्टर की सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी. यह देश में पहली बार होने जा रहा है.
NSO, MoSPI is organising a press conference for the release of the Index of Services Production (ISP) – Trial Series on 14 July 2026 at 5:15 p.m. at the National Media Centre, New Delhi.— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) July 14, 2026
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सेवा उत्पादन सूचकांक की क्यों पड़ी जरूरत? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख ताकत के रूप से उभरा है. देश की जीडीपी यानी Gross Domestic Product (सकल घरेलू उत्पाद) में यह सेक्टर 53% से अधिक का योगदान देता है. वहीं साल 2013-14 से यह क्षेत्र देश की GVA यानी Gross Value Added (सकल मूल्य वर्धित) में 50% से अधिक का योगदान देता चला आ रहा है. यहां कुल आबादी के करीब 32% लोग कार्यरत हैं. वैश्विक रुझान के अनुसार अभी तक इस सेक्टर की रफ्तार को प्रत्येक महीने मापने के लिए कोई पैमाना नहीं था. जिससे यहां कोई संकट आने पर तत्काल कोई उपाय करना मुश्किल था. ISP इन जरूरतों को पूरा करेगा.
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कैसे काम करेगा सेवा उत्पादन सूचकांक? : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार सेवा उत्पादन सूचकांक में सेवा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करने में कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी. जीएसटी का डेटा इसकी ताकत बनेगा. कारोबारियों को भी इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेवा क्षेत्र के उद्योगों की ओर से हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है. सेवा उत्पादन सूचकांक में कुल सेल्स डेटा यानी कितना उत्पादन, कितना खपत आदि जानकारियों का प्रयोग कर हर महीने रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इससे पता चलता रहेगा कि सर्विस सेक्टर में हालात क्या चल रहे हैं. आईएसपी सर्विस सेक्टर में आने वाले 19 सेक्टरों को कवर करेगा.
इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन के प्रमुख फायदे : ISP की रिपोर्ट जब हर महीने आएगी तो सर्विस सेक्टर की कमियों को सुधारना आसाना होगा. अभी तक काफी लेट रिपोर्ट मिलती रही है. इससे इस सेक्टर में मंदी या अन्य कोई नुकसान होने पर आरबीआई आदि को फैसले लेने में दिक्कत होती है. तत्काल बचाव नहीं शुरू हो पाता है. कमियों को भी सुधारना मुश्किल हो जाता है. इससे तमाम लोगों की नौकरी चली जाती है. अब जब हर महीने रिपोर्ट आएगी तो स्थिति के आकलन के अनुसार समय से प्रयास शुरू हो सकेंगे. नौकरी जाने का खतरा कम होगा. निवेश के लिए भी देश-विदेश के निवेशकों को मदद मिलेगी. रुझान के हिसाब से वे हर महीने इसमें निवेश कर सकेंगे. अभी तक उन्हें इसके लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता था.
NSO, MoSPI will release the Trial Series of the Index of Services Production (ISP) on 14 July 2026. As a new high-frequency indicator, the ISP will measure the performance of India's services sector and provide insights into its growth across 19 sub-sectors.— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) July 13, 2026
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अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, क्लब और एसोसिएशन बाहर : पीआईबी के अनुसार ISP (Index of Services Production) में बैंकिंग को शामिल किया गया है. हालांकि RBI की गतिविधियां, म्यूचुअल फंड आदि को इससे बाहर रखा गया है. इसी तरह क्लब और एसोसिएशन भी ISP के दायरे से बाहर रहेंगे. विभिन्न ट्रेड यूनियन, धार्मिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, विदेशी दूतावास और भारत में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी संस्थाएं भी ISP से बाहर हैं. यानी ISP इनकी प्रगति, नुकसान आदि का कोई आकलन नहीं करेगा. इसके अलावा कानूनी रूप से प्रतिबंधित जुआ और सट्टेबाजी आदि को भी सूचकांक से दूर रखा गया है.
देश में पहले क्यों नहीं लांच हो पाया ISP? : पीआईबी के अनुसार सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करने में कई चुनौतियां थीं. इसके लिए सर्विस सेक्टर के सटीक डेटा की जरूरत होती है. पहले इस सेक्टर की कंपनियों का कोई सरकारी या केंद्रीय रिकॉर्ड आसानी से मिलना बहुत मुश्किल होता था. होटल, बैंकिंग, आईटी जैसे कई सेक्टर में काम का स्वभाव अलग-अलग होता है. लिहाजा इन सभी का एक ही पैमाने से आकलन करना कठिन था. पिछले एक दशक में देश का डिजिटल और डेटा इकोसिस्टम बेहद मजबूत हो गया है. जीएसटी से भी काफी डेटा मिल सकते हैं. सरकार को कंपनियों से टर्नओवर का डेटा हर महीने मिल रहा है. इससे ISP की लांचिंग की राह आसान हो गई.
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दुनिया के किन देशों में पहले से है ISP? : दुनिया के कई देश पहले से उद्योगों के उत्पादन, खपत आदि के सटीक मूल्यांकन के लिए Index of Services Production का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन देशों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इस सूचकांक से उन्हें बेहतर जानकारी मिल रही है. इसके हिसाब से वहां की सरकारें योजनाएं बना रहीं हैं. अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देश आईएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत में यह सूचकांक ट्रायल बेसिस पर शुरू हुआ है. महीने के अंत में इसका डेटा जारी होगा. आईएसपी को देश में हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जा रहा है. तमाम संगठनों ने आईएसपी को आकलन का कारगर तरीका माना है.
आईएसपी में कौन से फार्मूले का होगा इस्तेमाल? : Index of Services Production (ISP) की लांचिंग मंगलवार की शाम को कर दी गई. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) और एनएसओ (National Statistical Office) ने इसकी लांचिंग की. ISP का आधार वर्ष 2024-25 निर्धारित किया गया है. यानी किसी महीने की रिपोर्ट अगर आएगी तो इसकी तुलना साल 2024-25 के औसत कामकाज से की जाएगी. पीआईबी के अनुसार ISP का फाइनल स्कोर निकालने के लिए एक खास गणितीय फॉर्मूले लास्पेयर का प्रयोग होगा. किस सेक्टर को ISP में कितना स्कोर या महत्व मिलेगा, यह इस पर तय करेगा कि वह सेक्टर देश की कुल कमाई का कितना कमाकर दे रहा है.
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