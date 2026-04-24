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'6जी विजन के लिए बड़ी भूमिका आवश्यक, अनुसंधान निभाएगा केंद्र बिंदु'

उन्होंने बताया कि भारत में अब 1.22 अरब से अधिक दूरसंचार ग्राहक हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम टैरिफ और प्रति उपयोगकर्ता डेटा खपत दर के मामले में सबसे उच्च स्थान पर है. वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का सकल राजस्व 10.7% बढ़कर ₹3.72 लाख करोड़ हो गया, जबकि ₹2.4 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्विक स्तर पर मजबूत विश्वास को दर्शाता है. उन्होंने बताया, “दूरसंचार और नेटवर्क उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के परिणामस्वरूप ‘₹65,000 करोड़ से अधिक की संचयी बिक्री हुई, जिसमें ₹12,000 करोड़ से अधिक का निर्यात शामिल है.”

उद्योग जगत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए डॉ. पेम्मासानी ने कहा, “5G का रोलआउट लगभग 22 महीनों में पूरा हो गया, जिसमें 5.1 लाख से अधिक बेस स्टेशन और 40 करोड़ से अधिक ग्राहक शामिल हैं.”

बुनियादी ढांचे पर मंत्री ने भारतनेट को "दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम" बताया, जिसका उद्देश्य 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ना है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने संचार साथी, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, चकशु और एएसटीआर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिक सुरक्षा के लिए एक "व्यापक नीतिगत सहायता संरचना" भी तैयार की है.

उन्होंने 2021 के दूरसंचार सुधार पैकेज के प्रभाव को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि इसने "तर्कसंगत एजीआर, बकाया राशि पर चार साल की मोहलत, बैंक गारंटी को हटाने और इक्विटी रूपांतरण के मार्ग के माध्यम से वित्तीय व्यवहार्यता के लिए पूर्वानुमान को बहाल किया है." गति शक्ति संचार पोर्टल के माध्यम से राइट-ऑफ-वे मंजूरी और राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 के तहत स्पेक्ट्रम युक्तिकरण जैसे संरचनात्मक सुधारों ने संचालन को और सुव्यवस्थित किया है और तैनाती की समयसीमा को कम किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार नीति के लगभग हर प्रमुख पहलू को नए सिरे से तैयार किया है. उन्होंने दूरसंचार अधिनियम, 2023 का उदाहरण देते हुए इसे "140 वर्षों में भारत के दूरसंचार कानून का पहला व्यापक पुनर्लेखन" बताया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट प्राधिकरण ढांचा प्रदान करना, उपभोक्ताओं को मजबूत संरक्षण देना और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

"भारत का तकनीकी विकास: डिजिटल भविष्य को गति देना और आकार देना" विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस शिखर सम्मेलन में नीति निर्माता, नियामक, दूरसंचार ऑपरेटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता भारत की डिजिटल यात्रा के अगले चरण पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए. सभा को संबोधित करते हुए डॉ. पेम्मासानी ने कहा, "भारत ने एक लंबा सफर तय किया है और दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं. प्रौद्योगिकी स्थिर नहीं है, और 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग अगली लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहयोग क्षेत्रीय विकास के लिए केंद्रीय महत्व रखता है, और कहा, "एक मजबूत दूरसंचार क्षेत्र सरकार और उद्योग दोनों के सहयोग से ही बनता है."

नई दिल्ली : भारत का दूरसंचार क्षेत्र नीतिगत सुधारों, तीव्र 5G विस्तार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विकास के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है. संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में COAI DigiCom Summit 2026 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए यह बात कही.

उन्होंने आगे कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) ने स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को भी समर्थन दिया. भारतीय ऑपरेटरों के अनुसंधान एवं विकास व्यय में अंतर को रेखांकित किया, जिसमें राजस्व का केवल 1% से भी कम हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर 15%-25% खर्च करते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के 6जी विजन को साकार करने के लिए उद्योग जगत की उच्च स्तरीय भागीदारी आवश्यक होगी.

डिजिटल सुरक्षा खतरों पर बोलते हुए, उन्होंने स्पैम और धोखाधड़ी से निपटने की पहलों पर चर्चा की, जिनमें एएसटीआर द्वारा 88 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करना और वित्तीय धोखाधड़ी संकेतक विकसित करना शामिल है, जिससे 2,300 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान को टाला जा सका.

उन्होंने सख्त केवाईसी मानदंडों, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNA) के उपयोग और बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने का आह्वान किया और "बढ़ते खतरों" के प्रति आगाह किया. अपने संबोधन के समापन में, डॉ. पेम्मासानी ने कहा, "भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचा, प्रतिभा और व्यापक क्षमता मौजूद है." उन्होंने हितधारकों से महत्वाकांक्षा को अवसर के अनुरूप ढालने का आग्रह किया. उद्योग जगत के नेताओं ने भी इसी तरह का आशावाद व्यक्त किया, साथ ही उभरती चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला. टीआरएआई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, "भारत के दूरसंचार क्षेत्र ने वर्षों से व्यापक स्तर पर और किफायती दरों पर ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की है जो विश्व स्तर पर बेजोड़ है."

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रगति "प्रगतिशील नीतियों, नियामक स्थिरता और उद्योग द्वारा निरंतर निवेश" के कारण संभव हुई है. भविष्य की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए, लाहोटी ने कहा, "सर्वव्यापी कवरेज की उपलब्धता उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षा है," और बताया कि स्पेक्ट्रम संवर्धन, इनडोर कनेक्टिविटी के लिए नियामक ढांचा और स्पैम रोकथाम के लिए एआई का उपयोग जैसे प्रयास जारी हैं. वोडाफोन आइडिया के सीईओ और सीओएआई के अध्यक्ष अभिजीत किशोर ने स्थिर नीतिगत ढांचों के महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, "भारत का दूरसंचार क्षेत्र व्यापक कनेक्टिविटी और वैश्विक स्तर पर बेजोड़ किफायती दरों के माध्यम से देश के डिजिटल परिवर्तन का आधार बना हुआ है." दीर्घकालिक स्पष्टता की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा, "नीतिगत स्थिरता और नियामक स्थिरता महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश के लिए एक पूर्वानुमानित ढांचे की आवश्यकता होती है."

किशोर ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए "मानकों, स्पेक्ट्रम रणनीति और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकास" पर तालमेल की आवश्यकता होगी. सीओएआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने दूरसंचार की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आज दूरसंचार सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है; यह एक मूल्यवर्धित क्षैतिज प्रणाली है जो वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शासन और उद्यम जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाती है.” उन्होंने आगे कहा कि अब ध्यान “विश्वास और सहयोग पर आधारित बुद्धिमान, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क के निर्माण” पर केंद्रित होना चाहिए. कोचर ने यह भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन ने भारत के तकनीकी विकास को परिभाषित करने के लिए “दूरसंचार उद्योग के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों” को एक साथ लाया है.

भारती एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी और सीओएआई के उपाध्यक्ष राहुल वट्स ने उद्योग की बदलती प्राथमिकताओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, “हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां विश्वास, लचीलापन और नवाचार उद्योग की प्रमुख प्राथमिकताएं बन रहे हैं.”

नियामक प्रगति को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग “अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और अधिक लचीले नेटवर्क बनाने” के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एआई की परिवर्तनकारी भूमिका रहने की उम्मीद है. प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य से, एरिक्सन इंडिया के प्रबंध निदेशक नितिन बंसल ने भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल यात्रा में आगे बढ़ रहा है, नेटवर्क सुरक्षित, लचीले और बुद्धिमान होने चाहिए.” उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “एआई, क्लाउड और 5जी जैसी प्रौद्योगिकियां डिजिटलीकरण को गति देंगी, और औद्योगिक स्वचालन एक प्रमुख अवसर के रूप में उभर रहा है.” जीएसएमए के एपीएसी प्रमुख जूलियन गोरमन ने भारत की प्रगति को वैश्विक संदर्भ में रखा. उन्होंने कहा, "भारत का डिजिटल परिवर्तन एक निर्णायक चरण में पहुंच गया है, जिसमें मोबाइल नेटवर्क बड़े पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नवाचार को सक्षम बना रहे हैं."

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि “6G के नेतृत्व को विश्वसनीय बनाने के लिए, 5G को उपभोक्ता गति से आगे बढ़कर उद्योग परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना होगा.” और कहा कि “लगभग 47% लोग अभी भी ऑफलाइन हैं, इसलिए उपयोग के अंतर को कम करना और विश्वास कायम करना महत्वपूर्ण होगा.” अल्टियस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी अश्वनी खिलन ने पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “भारत का डिजिटल परिवर्तन एक मजबूत और सुव्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र का परिणाम है.” और कहा कि दूरसंचार अवसंरचना ने “भारत के जीवन और कार्यशैली को मौलिक रूप से बदल दिया है.” उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “समावेशी, डिजिटल विकास के अगले चरण को गति देने में दूरसंचार अवसंरचना केंद्रीय भूमिका निभाती रहेगी.”

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