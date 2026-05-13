भारत में ईंधन आपूर्ति हो सकती है प्रभावित, धनबाद में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने लोगों को किया सतर्क
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने धनबाद में वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की है.
Published : May 13, 2026 at 9:10 PM IST
धनबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे धनबाद दौरे पर पहुंचे.यहां उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विस्थापित परिवारों के बीच टोटो रिक्शा वितरित किए और कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
धनबाद में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा कर वहां रह रहे विस्थापित परिवारों से मुलाकात की. इस अवसर पर उन्होंने लोगों के बीच टोटो रिक्शा वितरित किए और पुनर्वास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली.
गैस रिसाव और भू-धंसान की समस्या पर जताई चिंती
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव और भू-धंसान की समस्या पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक विस्थापन की प्रक्रिया को गति देना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में गैस रिसाव और भू-धंसान का खतरा बना हुआ है, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
प्रभावित परिवारों से कही ये बात
केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित परिवारों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार Bharat Coking Coal Limited और झरिया मास्टर प्लान के माध्यम से सुरक्षित आवास के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है. लोगों को कौशल विकास, कुटीर उद्योग और अन्य आजीविका योजनाओं से जोड़ा जाएगा. बच्चों की पढ़ाई के लिए ई-रिक्शा और ई-बस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है.
जमीन के अंदर लगी आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी
सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि झरिया क्षेत्र में भूमिगत आग दशकों से जल रही है और इसे नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी हैं. उन्होंने कहा कि जान-माल की सुरक्षा के लिए खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वेच्छा से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होना चाहिए.
ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, देश में कोरोना जैसी स्थिति
देश में पेट्रोल-डीजल की संभावित किल्लत पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा की भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां संभव हो, लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाएं. उन्होंने पीएम का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में लगे वाहनों को कम कर दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त भी लोगों ने विषम परिस्थिति में जीने की आदत डाली थी, एक बार फिर आज उसी तरह की विषम परिस्थिति है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin के सनातन धर्म संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन पर प्रहार करने वाले स्वयं इतिहास में समाप्त हो गए, जबकि सनातन संस्कृति सदियों से कायम है.
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