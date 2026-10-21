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विदेशी पैसे से भारत में गृहयुद्ध की रची जा रही साजिश, अर्थव्यवस्था डिरेल करने की कोशिश, भारत के रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा दावा

मीडिया को संबोधित करते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ( ETV Bharat )

पलामू: देश के रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने बुधवार को पलामू में राहुल गांधी, कांग्रेस और कई संगठनों के आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी पैसे से भारत को गृहयुद्ध में झोंकने और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश की गई.

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