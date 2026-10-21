विदेशी पैसे से भारत में गृहयुद्ध की रची जा रही साजिश, अर्थव्यवस्था डिरेल करने की कोशिश, भारत के रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा दावा
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत में गृह युद्ध की साजिश रची जा रही है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST
पलामू: देश के रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने बुधवार को पलामू में राहुल गांधी, कांग्रेस और कई संगठनों के आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी पैसे से भारत को गृहयुद्ध में झोंकने और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश की गई.
दुर्गा पूजा पर राहुल गांधी का विदेश भागना
संजय सेठ ने कहा कि, "दुर्गा पूजा के दौरान पूरे देश के लोग पंडालों में मौजूद हैं, लेकिन राजकुमार विदेश भाग गए हैं. राहुल गांधी का एक भी फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट दुर्गा पूजा पर नहीं आया. उन्हें दुर्गा पूजा पंडाल में होना चाहिए था, लेकिन वे देश छोड़कर भाग गए. उन्हें देश का तीज-त्योहार पसंद नहीं है. संसद की कार्यवाही के दौरान भी वे देश छोड़कर भाग जाते हैं. सत्ता के बिना इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है."
विदेशी पैसा और रिजीम चेंज की साजिश
रिजीम चेंज पर बोलते हुए संजय सेठ ने कहा कि देश की जनता एकजुट है. कुछ लोग फ्रांस-इटली की तरह देश को बनाना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा सब कुछ समझ रहा है. विदेशी पैसे से भारत को गृहयुद्ध में झोंकने और अर्थव्यवस्था को डिरेल करने का प्रयास किया गया है.
घुसपैठिये कांग्रेस का वोट बैंक
रक्षा राज्य मंत्री ने साफ कहा कि घुसपैठिये कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं. एक भी घुसपैठिया देश में नहीं रहेगा, उसे देश से बाहर भेजा जाएगा. जो लोग चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, वे घुसपैठियों को वोट बैंक मानते रहे हैं. देश की कोई भी जनता घुसपैठियों को वोटर के रूप में नहीं चाहती. एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है. क्या दूसरे देश से आने वाले को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? क्या ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री को चुनें? देश की कोई भी जनता इसे नहीं चाहेगी.
विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल
संजय सेठ ने पूछा कि विपक्ष देश को कहां ले जाना चाहता है. इतनी संपत्ति मारी गई है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करना चाहते हैं. भारत की न्याय प्रक्रिया विश्व की सबसे अच्छी न्यायिक प्रक्रिया है. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया जाता है, जिसमें 181-8 गलतियां भी रहती हैं.
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