उदयपुर इंटरसिटी में आग की अफवाह, मुरैना में कूदे यात्री, पातालकोट ट्रेन से कटकर 4 की मौत
मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह के बाद ट्रेन से पटरियों पर कूदे 4 यात्री,दूसरी ट्रेन की चपेट में आए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 7:21 PM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां ट्रेन से कटकर 4 यात्रियों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी में आग की अफवाह से यात्रियों में भगदड़ मच गई थी. जिसके बाद यात्री ट्रेन से दूसरे ट्रैक पर कूद गए और वहीं सामने आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. घटना में 4 लोगों की मौत हुई है.
उदयपुर-इंटरसिटी ट्रेन में आग की अफवाह, कूदे 4 यात्री चपेट में आए
जानकारी के मुताबिक खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली, जिसके बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई. इस दौरान ट्रेन से उतरने के लिए यात्रियों ने चेन पुलिंग की और पटरियों पर कूदे. जहां दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आ रही फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में 4 यात्री आ गए. घटना में तीन महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है. यह घटनाक्रम में हेतमपुर और धौलपुर रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ.
आग की अफवाह के बाद किसी ने की चेन पुलिंग
यह हादसा इतना तेज था कि चारों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. एक महिला यात्री ने बताया कि ट्रेन में आग लगने की जानकारी फैल गई और किसी ने चेन पुलिंग कर दी. जिसके बाद घबराए लोग तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश कर लगे.
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मौके पर पहुंचा RPF और GRP
घटना की सूचना मिलते ही तुरंत रेलवे के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे. जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया. बाकी RPF और GRP घटनास्थल पर बाकी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी ले रही है. मामले में रेलवे प्रशासन ने बताया कि जांच जारी है.