ETV Bharat / bharat

उद्योग के लिए और समय: CPCB ने नए OCEMS पोर्टल पर रजिस्टर करने की डेडलाइन बढ़ाई

सीपीसीबी द्वारा हाल ही में जारी आदेश में उन उद्योगों के लिए, जिन्होंने नए ओसीईएमएस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है, दिल्ली-एनसीआर में ऐसे उद्योगों के लिए 31 दिसंबर तक और देश के बाकी हिस्सों के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई है.

हवा में एमिशन और अधिक पॉल्यूशन की संभावना वाली इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स पर नजर रखने के लिए, CPCB ने 2 फरवरी, 2014 को वॉटर और एयर एक्ट्स के सेक्शन 18(1) b के तहत SPCBs और PCCs को निर्देश जारी किए. इसका मकसद पल्प और पेपर, डिस्टिलरी, चीनी, टेनरीज, पावर प्लांट्स, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरीज़, फर्टिलाइजर, साथ ही कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट जैसी 17 कैटेगरी को ऑनलाइन एफ्लुएंट क्वालिटी और कॉमन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए गाइड करना था.

इंडस्ट्रीज द्वारा अपने एयर एमिशन और वॉटर एफ्लुएंट की लगातार मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला OCEMS एनवायरनमेंटल रेगुलेशन का पालन सुनिश्चित करता है. ये सिस्टम संबंधित एजेंसियों को रियल-टाइम डेटा भेजते हैं, जो पॉल्यूशन लेवल तय लिमिट से ज्यादा होने पर अलर्ट देता है, जिससे समय पर सुधारात्मक एक्शन लिए जा सकते हैं.

खास बात यह है कि OCEMS एमिशन और एफ्लुएंट्स (उत्सर्जन और अपशिष्ट) की लगातार, रियल-टाइम मॉनिटरिंग करके, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करके और डेटा में हेरफेर को कम करके पॉल्यूशन कंट्रोल में अहम भूमिका निभाता है.

इसके बाद कोर्ट ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (SPCBs) और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटियों (PCCs) को इस बारे में सख्ती से पालन करने और उन इंडस्ट्री के खिलाफ सही एक्शन लेने का निर्देश दिया जो दिए गए टाइम में नए पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करती हैं.

इससे पहले अक्टूबर में अपने आदेश में सीपीसीबी ने सभी उद्योगों को पुराने ओसीईएमएस पोर्टल से नए ओसीईएमएस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और इसके माध्यम से डेटा संचारित करने को कहा था. इसने दिल्ली-एनसीआर में उद्योगों के लिए नए पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए 15 अक्टूबर की समय सीमा तय की थी, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए 15 नवंबर तक की समय सीमा तय की थी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समय का विस्तार इस बात पर संज्ञान लेने के बाद दिया है कि उत्तरी क्षेत्र और भारत के अन्य हिस्सों में कई उद्योगों ने अभी भी उसके आदेश की अवहेलना करते हुए उसके नए ओसीईएमएस पोर्टल पर डेटा प्रसारण शुरू नहीं किया है.

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने देश भर के उन उद्योगों को अतिरिक्त समय दिया है, जिन्होंने अभी तक अपने नए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी सिस्टम (OCEMS) पोर्टल पर खुद को पंजीकृत नहीं कराया है.

सीपीसीबी ने उद्योगों से सीपीसीबी सर्वर पर डेटा के सीधे प्रसारण के लिए एक नया ओसीईएमएस पोर्टल विकसित किया है. पुराने पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्योग या ओसीईएमएस स्थापित करने के निर्देश के तहत उद्योगों को नए पोर्टल पर पंजीकरण करना और नए पोर्टल के माध्यम से डेटा संचारित करना आवश्यक है.

एसपीसीबी/पीसीसी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे 15 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों और 15 नवंबर तक देश के बाकी हिस्सों के उद्योगों की ऑन-बोर्डिंग सुनिश्चित करें," सीपीसीबी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत को मिली है.

आदेश में आगे कहा गया है, "हालांकि, यह देखा गया है कि कई इंडस्ट्रीज ने अभी भी नए OCEMS पोर्टल पर डेटा ट्रांसमिशन शुरू नहीं किया है. इस संबंध में, सभी इंडस्ट्रीज जो नए OCEMS पोर्टल पर डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं, उन्हें 31 दिसंबर (दिल्ली-NCR के लिए) और 31 जनवरी (बाकी देश के लिए) तक डेटा ट्रांसमिशन शुरू करना होगा, ऐसा न करने पर उन इंडस्ट्रीज के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है जो ऊपर बताए गए समय के अंदर पोर्टल पर डेटा ट्रांसमिशन शुरू नहीं करती हैं."

इंडस्ट्रीज को नए पोर्टल पर लाने की सुविधा के लिए, CPCB रजिस्ट्रेशन और डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए सभी वर्किंग डेज़ में तीन टेलीफोनिक हेल्पडेस्क चला रहा है. नए OCEMS पोर्टल पर एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया कि जो इंडस्ट्रीज नए पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेंगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

इससे पहले, CPCB के एक सदस्य ने ईटीवी भारत को बताया कि नया पोर्टल पिछले पोर्टल का एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसे बिना रुकावट मॉनिटरिंग की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया गया है.

पर्यावरणविदों के विचार

CPCB द्वारा नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, पर्यावरणविद् बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया कि, CPCB द्वारा नए OCEMS में माइग्रेशन के लिए तय टाइमलाइन के बावजूद, कई इंडस्ट्री तकनीकी दिक्कतों, ज्यादा लागत, वेंडर की देरी, स्किल्ड मैनपावर की कमी और कनेक्टिविटी की दिक्कतों की वजह से, खासकर दूरदराज के इलाकों में, इसका पालन नहीं कर पाईं. इस संदर्भ में, CPCB का डेडलाइन बढ़ाने का फैसला प्रैक्टिकल और नतीजे पर आधारित था, क्योंकि इसका पहला लक्ष्य सिर्फ सजा देने के बजाय प्रदूषण पर असरदार कंट्रोल करना है.

हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे एक्सटेंशन टाइम-बाउंड होने चाहिए और नियामक विश्वसनीयता (रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी) बनाए रखने के लिए जानबूझकर पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. प्रदूषण से निपटने में ओसीईएमएस की भूमिका का उल्लेख करते हुए वोहरा ने कहा, "ओसीईएमएस उत्सर्जन और अपशिष्टों की निरंतर, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करके, पारदर्शिता सुनिश्चित करके और डेटा हेरफेर को कम करके प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

उन्होंने कहा कि, यह उल्लंघन का शीघ्र पता लगाने की अनुमति देता है, डेटा-संचालित विनियमन का समर्थन करता है, और त्रुटियों और भ्रष्टाचार से ग्रस्त मैनुअल नमूने पर निर्भरता कम करता है. जवाबदेही बढ़ाने और त्वरित नियामक हस्तक्षेप को सक्षम करने से, ओसीईएमएस अनुपालन को मजबूत करता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है और समग्र पर्यावरणीय शासन में सुधार करता है.

यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2022 के बीच 4,247 औद्योगिक इकाइयों में से 3,535 उद्योगों ने ओसीईएमएस को सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वरों से सफलतापूर्वक स्थापित और जोड़ा.

ये भी पढ़ें: मंदिर में पहला सम्मान सिर्फ भगवान का: मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला