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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, सात दिनों में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सबसे मुश्किल यात्रा केदारनाथ की होती है. वहीं पर अभी तक सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे है.

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 10:02 PM IST

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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में शुरुआत में ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है. सात दिनों के अंदर ही दो लाख 38 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. सबसे ज्यादा श्रद्धालु चार दिनों में एक लाख 24 हजार से ज्यादा केदारनाथ धाम में पहुंचे है. वहीं बदरीनाध धाम में 37 हजार से ज्यादा भक्त पहुंचे.

वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री में 37,317 भक्तों और यमुनोत्री में 38,206 भक्त पहुंचे है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुले थे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और आखिर में 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुले थे.

केदारनाथ में उमड़ी भक्तों की भीड़: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सबसे मुश्किल यात्रा केदारनाथ की होती है. यहां भक्तों को करीब 18 किमी की पैदल चढ़ाई चढ़कर जाना होता है. बावजूद उसके भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ भी यहीं देखने को मिल रही है.

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बीकेटीसी अध्यक्ष ने भी लिया केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण: केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए खुद रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने धाम का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया.

खाद्य सामग्री से छेड़छाड़ पर कार्रवाई के दिए आदेश: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भोजनालयों, दुकानों और अस्थायी प्रतिष्ठानों की सघन जांच की. इस दौरान कुछ स्थानों पर खाद्य सामग्री की एक्सपायरी तिथि में हेरफेर कर उसे बिक्री के लिए रखा जाना पाया गया, जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. .

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डीएम के साथ बीकेटीसी अध्यक्ष केदारनाथ धाम पहुंचे. (ETV Bharat)

बीकेटीसी अध्यक्ष ने भी लिया जायजा: डीएम के अलावा बीकेटीसी अध्यक्ष द्विवेदी धाम भी आज शनिवार को धाम पहुंचे थे. उन्होंने यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष द्विवेदी ने यात्रा मार्ग, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता व्यवस्था व भीड़ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा अनुभव सुगम व सुरक्षित बना रहे.

रुद्रप्रयाग एसपी भी पहुंची धाम: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में चल रही यात्रा के बीच एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य सामने आया, जब पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर ने दर्शन को पहुंची एक नन्ही श्रद्धालु (बिटिया) से संवाद किया. धाम में तैनात पुलिस अधीक्षक ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं से बातचीत की. इसी दौरान उनकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई, जो अपने परिवार के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंची थी.

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पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर ने नन्ही श्रद्धालु से बात की. (ETV Bharat)

संवाद के दौरान बच्ची ने बताया कि वह इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए विशेष रूप से अपने स्कूल से छुट्टी लेकर आई है. उसकी मासूमियत और आस्था से भरे शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया. पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने बच्ची के उत्साह और श्रद्धा की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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