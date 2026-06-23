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सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब की यात्रा ने तोड़े रिकॉर्ड, अबतक 1.32 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की पवित्र तपोस्थली है हेमकुंड साहिब, अबतक 1.32 लाख श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में टेक चुके मत्था

Hemkund Sahib
गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब (फाइल फोटो- Gurdwara Management Committee Hemkund Sahib)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 7:55 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 8:05 PM IST

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चमोली: सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब यात्रा सौहार्दपूर्ण माहौल में सुचारु रूप से जारी है. बीती 16 जून को कर्णप्रयाग में सिख तीर्थयात्रियों के विवाद की घटना के बाद भी यात्रा के सौहार्द में कोई कमी नहीं आई है. हर रोज करीबन 5 हजार श्रद्धालु हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में रोजाना श्रद्धालुओं हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस समय गोविंद घाट गुरद्वारे से लेकर घांघरिया गुरुद्वारे और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर हजारों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं. इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 1.32 लाख श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं.

23 मई को खुले थे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट: बता दें कि विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा 2026 इस साल नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है. बीती 23 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के खोले गए थे. तब से लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है.

सोमवार यानी 22 जून को तो यात्रा के दौरान सर्वाधिक 5,136 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे. इसके साथ ही इस यात्रा सीजन में अब तक हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1 लाख 32 हजार के आंकड़े को पार कर गई है, जो पिछले साल की तुलना में 30 हजार से ज्यादा है.

आज कितने श्रद्धालुओं ने टेका मत्था? आज यानी 23 जून को 4,974 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेका. जिसमें 2,606 पुरुष, 1,898 महिला और 470 बच्चे शामिल रहे. वहीं, अब तक यानी 23 मई से लेकर 23 जून तक 1,32,353 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं. जिनमें 78,717 पुरुष, 47,074 महिला और 6,562 बच्चे शामिल हैं.

यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ पूरी तरह पिघली: सुहावने मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा लगातार गति पकड़ रही है. यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनी हुई है. वहीं, पवित्र हेमकुंड सरोवर से भी बर्फ पूरी तरह हट चुकी है.

यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह: यात्रा के बेस कैंप घांघरिया में इन दिनों विशेष चहल-पहल देखने को मिल रही है. रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह बना हुआ है.

"हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है. यात्रा मार्ग समेत हेमकुंड साहिब क्षेत्र में बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है."- सरदार सेवा सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट

"ऊंची पर्वत चोटियों पर अभी भी बर्फ मौजूद है, जिसके कारण हेमकुंड साहिब में ठंड का असर बना हुआ है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस साल यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. अब तक पिछले साल के मुकाबले करीब 30 हजार ज्यादा यात्री हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं."- सरदार सेवा सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट

वहीं, हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही भ्रामक एवं नकारात्मक जानकारियों को वास्तविकता से परे बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल व्यूज और प्रसिद्धि पाने के लिए यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं. जबकि, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है.

व्यवस्था को सराह रहे श्रद्धालु: श्रद्धालुओं ने प्रशासन, पुलिस, स्थानीय नागरिकों एवं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर प्रदान किए जा रहे सहयोग, सुरक्षा एवं सेवा भाव की प्रशंसा की है. उनका कहना है कि सभी एजेंसियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं.

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Last Updated : June 23, 2026 at 8:05 PM IST

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