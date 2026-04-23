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उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुले, 5 दिन के भीतर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख 30 हजार पार

Chardham Yatra 2026 ( फोटो सोर्स- DIPR )

देहरादून: आस्था और भक्ति से लबरेज विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का आगाज हो चुका है. कपाट खुलते ही चारों धामों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है. इन पांच दिनों के भीतर चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख 30 हजार पार हो गया है. चारों धामों में से सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे हैं. गौर हो कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए. जबकि, 22 अप्रैल को हिमालय के गोद में विराजमान केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. वहीं, 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए खुल गए हैं. इस तरह से चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया है. यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 23 अप्रैल को 5,616 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के धाम में माथा टेका. जिसमें 2,968 पुरुष, 2,480 महिला और 168 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,7384 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यमुनोत्री धाम (फोटो सोर्स- DIPR)