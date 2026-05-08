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विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9 लाख पार, केदारनाथ में इतने भक्त कर चुके दर्शन

पूछताछ में युवकों ने अपना नाम राहुल गुप्ता (21 वर्ष) पुत्र चेतन गुप्ता तथा कुणाल शर्मा (20 वर्ष) पुत्र महेश चंद शर्मा निवासी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश बताया. दोनों युवक बाबा केदार के दर्शन कर वापस लौट रहे थे.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना समय गंवाए मौके के लिए रवाना हुई. कठिन पहाड़ी परिस्थितियों और तेज बहाव के बीच पुलिस कर्मियों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों युवकों तक पहुंच बनाई और सुरक्षित बाहर निकाला.

जानकारी के अनुसार आज 08 मई को कंट्रोल रूम के माध्यम से चौकी भीमबली पुलिस को सूचना मिली कि रामबाड़ा से ऊपर नदी क्षेत्र में दो युवक फंसे हुए हैं और बाहर निकल पाने में असमर्थ हैं.

शॉर्टकट बना जानलेवा, भीमबली पुलिस ने नदी में फंसे दो युवकों को बचाया: रूद्रप्रयाग. विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान एक बार फिर रुद्रप्रयाग पुलिस की तत्परता और साहस देखने को मिला. भीमबली चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नदी किनारे दुर्गम क्षेत्र में फंसे दो यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 8 मई को 14,003 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 7,921 पुरुष, 5,057 महिला और 1,025 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 23 अप्रैल से लेकर अभी तक बदरीनाथ धाम में 2,30,048 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, अभी तक 9,20,020 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 8 मई को 19,466 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 9,881 पुरुष, 9,463 महिला और 120 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से 22 अप्रैल से लेकर अब तक 4,01,748 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 8 मई को 9,482 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 5,127 पुरुष, 4,191 महिला और 164 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में 19 अप्रैल से लेकर अभी तक 1,42,999 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,88,224 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 8 मई को 9,377 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 4,818 पुरुष, 4,298 महिला और 261 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 19 अप्रैल से लेकर अब तक यमुनोत्री धाम में 1,45,225 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. जिसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 9 लाख 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं. आज यानी 8 मई की बात करें तो 52,328 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए.

जल्द पहुंचने के प्रयास में उन्होंने निर्धारित पैदल मार्ग छोड़कर एक कथित शॉर्टकट रास्ता अपना लिया. कुछ दूरी नीचे उतरने के बाद वे खतरनाक चट्टानों और नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए, जहां से निकलना उनके लिए असंभव हो गया.

समय रहते पुलिस टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया. सुरक्षित रेस्क्यू के बाद दोनों युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस का आभार जताया. साथ ही अन्य श्रद्धालुओं से अपील की कि यात्रा के दौरान कभी भी मुख्य मार्ग न छोड़ें और किसी भी अनजान शॉर्टकट का प्रयोग न करें, क्योंकि पहाड़ों में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है.

रुद्रप्रयाग पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि केदारनाथ यात्रा के दौरान केवल निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें तथा प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे.

सीतापुर पार्किंग में तीर्थयात्रियों से मनमानी वसूली पर भड़का व्यापार संघ, व्यापारियों ने किया घेराव: केदारनाथ यात्रा मार्ग स्थित सीतापुर पार्किंग में तीर्थयात्रियों से कथित अवैध वसूली को लेकर स्थानीय व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा.

व्यापार संघ ने पार्किंग परिसर का घेराव कर संचालक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और तत्काल मनमानी वसूली बंद करने की मांग उठाई. मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा.

जानकारी के अनुसार, सीतापुर पार्किंग इस वर्ष दिल्ली निवासी व्यवसायी भारत भूषण को टेंडर प्रक्रिया के तहत आगामी पांच वर्षों के लिए आवंटित की गई है. व्यापारियों का आरोप है कि पार्किंग संचालक एग्रीमेंट की शर्तों को दरकिनार कर तीर्थयात्रियों से मनमाने तरीके से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है.

व्यापारियों ने बताया कि एग्रीमेंट के अनुसार पार्किंग परिसर के हॉल में चालक और परिचालक को मात्र 100 रुपये में रात्रि विश्राम के लिए रजाई-गद्दे की सुविधा देने का प्रावधान है, लेकिन संचालक प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों से 250 रुपये तक वसूल रहा है. आरोप यह भी है कि खाना बनाने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त स्थान के एवज में प्रति वाहन 1200 रुपये तक की वसूली की जा रही है.

पार्किंग शुल्क को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. व्यापारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार आठ घंटे तक वाहन पार्किंग का शुल्क 300 रुपये निर्धारित है, लेकिन कई वाहन स्वामियों से इससे तीन गुना तक राशि वसूली जा रही है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया. स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े विधायक प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने पार्किंग संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सेमवाल ने कहा कि पार्किंग हॉल में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री 250 रुपये देकर ठहर रहे हैं, जबकि स्थानीय होटल और लॉज खाली पड़े हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों की आर्थिकी पर सीधा असर पड़ रहा है. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक अवैध वसूली पूरी तरह बंद नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

वहीं, जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि एग्रीमेंट के तहत हॉल में 100 रुपये में रजाई-गद्दा उपलब्ध कराने और आठ घंटे के लिए 300 रुपये पार्किंग शुल्क निर्धारित है. निर्धारित समय से अधिक रुकने पर अतिरिक्त 300 रुपये लिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि तय दरों से अधिक वसूली की शिकायतें मिल रही हैं तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जिला पंचायत सदस्य ने सीएम से की हस्तक्षेप की मांग: जिला पंचायत सदस्य त्रियुगीनारायण अमित मैखंडी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सीतापुर पार्किंग में कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पार्किंग संचालक स्थानीय व्यापारियों से दुकानों के आवंटन में पूर्व की तुलना में दोगुना शुल्क ले रहा है तथा एग्रीमेंट के विपरीत तीर्थयात्रियों से 250 रुपये लेकर रात्रि प्रवास करवाया जा रहा है.

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