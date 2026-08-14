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मौत के ये आंकड़े डराने वाले! RIMS में हर साल 11,000 से ज्यादा मरीजों की जा रही जान, जानें क्या है कारण

RTI के तहत मिली जानकारी के अनुसार, रिम्स में हर साल 11 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है. रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

Deaths at RIMS
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 8:23 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 8:34 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान - रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. एक ओर रिम्स परिसर में हमेशा चहल पहल रहती है. मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ उनके रिश्तेदारों की भीड़ भी उनके स्वस्थ होने के इंतजार में बाहर खड़ी रहती है.

वहीं दूसरी तरफ उन रिश्तेदारों की चीखें और रोने की आवाजें आती हैं, जिनके परिवार के सदस्य ने तुरंत इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. हर दिन रिम्स के विभिन्न वार्डों से ऐसी तस्वीर सामने आती है. रिम्स झारखंड का टर्शियरी सेंटर है, जहां सबसे जटिल और गंभीर मरीजों का इलाज होता है. लेकिन इसी संस्थान के आंकड़े एक और सच्चाई बताते हैं, जो बेहद डरावनी है.

RIMS में हर साल 11,000 से ज्यादा मरीजों की जा रही जान (Etv Bharat)

हर साल हो रही 11 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत रिम्स से मिली जानकारी के मुताबिक, यहां इलाज के दौरान हर साल ग्यारह हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो जाती है. पिछले तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में हर वर्ष करीब 85 से 87 हजार मरीजों को भर्ती किया गया. इनमें से हर साल ग्यारह हजार से अधिक मरीजों की मौत हो जाती है. ये आंकड़े स्वयं रिम्स ने उपलब्ध कराए हैं. मरीजों की मौत के ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं.

Deaths at RIMS
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ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में इलाज कराने वाले हर दूसरे व्यक्ति की मौत

सबसे चिंताजनक स्थिति ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग की है. जहां की स्थिति इतनी खराब है कि आपात स्थिति में जीवन रक्षा के लिए ट्रामा-इमरजेंसी में भर्ती होनेवाला हर दूसरा व्यक्ति दम तोड़ देता है यानी मौत का प्रतिशत 50% या उससे भी ज्यादा है. वहीं रिम्स का मेडिसीन विभाग, ऐसा विभाग है जहां हर साल सबसे अधिक भर्ती मरीजों (6000 से अधिक) की मौत इलाज के दौरान हो जाती है.

रिम्स के ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर के HoD डॉ प्रदीप भट्टाचार्य और रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा बताते हैं कि रिम्स जैसे संस्थान में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत की वजह इलाज में कोई लापरवाही, कोताही नहीं है बल्कि सरकारी संस्थान होने की वजह से इसे मृतप्राय हो चुके मरीजों के लिए डंपिंग यार्ड बना देना है.

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'आखिर में मरीज को आती है रिम्स की याद'

उनके अनुसार, सरकारी संस्थान होने की वजह से हम किसी भी मरीजों को भर्ती लेने से इनकार नहीं कर सकते. ऐसे में जब मरीज हर जगह से थक हार जाते हैं और पॉकेट भी खाली हो जाता है, तब उन्हें रिम्स की याद आती है. ऐसे में तमाम कोशिशों के बावजूद मरीजों के इलाज के दौरान मौत का आंकड़ा रिम्स के जिम्मे आ जाता है.

Deaths at RIMS
रिम्स (Etv Bharat)

रिम्स के ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप भट्टाचार्या इस आंकड़े को देखकर कहते हैं कि कई बार जो दिखता है, वह सच नहीं होता. और जो नहीं दिखता, उसे लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते. उनके मुताबिक, पॉली-ट्रॉमा के मामलों में बचने की संभावना पहले से ही कम होती है. लेकिन असली वजह यह भी नहीं है.

उनका कहना है कि हमारे यहां 80 प्रतिशत मरीज ऐसे आते हैं जो पहले बड़े निजी अस्पतालों में इलाज करा चुके होते हैं. जब वहां से जवाब दे दिया जाता है या पॉकेट खाली हो जाती है, तब उन्हें रिम्स भेज दिया जाता है. ऐसे मरीजों को बचाना बेहद मुश्किल होता है.

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'मरीजों का डंप यार्ड बना दिया गया है रिम्स'

डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य ने ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में मौतों की दर ज्यादा होने के पीछे इलाज में किसी तरह की लापरवाही से साफ इनकार किया. उन्होंने बताया कि विदेशों में ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर में मोर्टेलिटी को फ्रेश केस को लेकर आकलन किया जाता है. रेफर केस को लेकर नहीं. उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थान की वजह से हमें मरने योग्य हो चुके मरीजों का डंप यार्ड बना दिया गया है.

Deaths at RIMS
रिम्स (Etv Bharat)

संस्थान के निदेशक डॉ. डीके सिन्हा भी इसी बात पर जोर देते हैं. वे कहते हैं कि मौत के ये आंकड़ें हमारी सेवा या इलाज में किसी कमी की वजह से नहीं है. रांची और आसपास के तथाकथित बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल पहले मरीज का इलाज करते हैं. जब वहां वह मरीज मरणासन्न हो जाता है, तब उसे रिम्स रेफर कर देते हैं. सरकारी संस्थान होने की वजह से हम किसी मरीज को भर्ती लेने से इंकार नहीं कर सकते. नतीजा यह कि रिम्स मृतप्राय हो चुके मरीजों का डंपिंग यार्ड बन गया है.

मेडिसीन विभाग में ज्यादा मौतों का कारण बताते हुए डॉ. सिन्हा कहते हैं कि कई गंभीर बीमारियों और जटिलताओं वाले मरीजों का इलाज यहीं होता है. इसलिए आंकड़े ऊंचे दिखते हैं.

Deaths at RIMS
रिम्स (Etv Bharat)

विभागवार मौतों की करवाई जाएगी ऑडिट

निदेशक डॉ. डी.के. सिन्हा ने बताया कि विभिन्न विभागों में इलाज के दौरान होने वाली मौतों के कारणों की गहन जांच के लिए विभागवार मौतों की ऑडिट करवाई जाएगी. साथ ही, संस्थान के डीन जल्द ही एक बैठक बुलाकर पिछले तीन से पांच वर्षों के मृत्यु आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे कि व्यवस्था में किस तरह की कमियों हैं या किसी सुधार की आवश्यकता हैं, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को स्वस्थ अवस्था में घर भेजा जा सके.

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Last Updated : August 14, 2026 at 8:34 PM IST

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