पहली बार राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी कला महोत्सव होगा आयोजित, संस्कृति, कला और परंपरा का भव्य उत्सव

केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने देश भर में आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 8:19 PM IST

5 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: भारत की आदिवासी कला, संस्कृति और आदिवासी कलाकारों की रोजी-रोटी को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय 2 मार्च से पहला राष्ट्रीय स्तर का ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल आयोजित करेगा.

12 दिन का यह राष्ट्रीय उत्सव 2 से 13 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी के त्रावणकोर पैलेस में होगा. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का मकसद पूरे देश के मास्टर कलाकारों और उभरते हुए जनजातीय रचनाकारों को एक साथ लाना है. इसमें एक हजार से ज्यादा कलाकृति दिखाए जाएंगे, साथ ही लाइव सांस्कृतिक प्रदर्शन और पेंटिंग प्रदर्शन भी होंगे.

आने वाले ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल के बारे में, मंत्रालय के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि, पहली बार राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी कला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. यह 2 से 13 मार्च तक होगा.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से कलाकारों को सीधे जनता से जुड़ने में मदद मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर जनता के लिए एंट्री फ्री होगी. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, आने वाला ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल मास्टर कलाकारों और युवा आदिवासी रचनाकारों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर लाएगा. इसमें देश की जीती-जागती विरासत, कहानियों और क्रिएटिविटी को दिखाया जाएगा.

इसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रीय मंच पूरे भारत के आदिवासी समुदायों की जीवित परंपराओं और कलात्मक विरासत को दिखाएगा. केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से ज्यादा मास्टर कलाकार हिस्सा लेंगे. एक हजार से ज्यादा आर्टवर्क और 30 से ज्यादा आर्टफॉर्म दिखाए जाएंगे. 12 दिन के इवेंट के दौरान, विभिन्न गतिविधियां और अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान होंगे.

इवेंट में लाइव पेंटिंग डेमोंस्ट्रेशन, वर्कशॉप और लाइव कल्चरल परफॉर्मेंस शामिल होंगे. इसके अलावा, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, आदिवासी लोक कथाएं और पैनल चर्चा भी होंगे.

आदिवासी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए उठाए गए कदम
केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने देश भर में आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और उनकी मार्केटिंग के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें से एक खास पहल में राज्य सरकारों और ट्राइफेड को आदिवासी फेस्टिवल और एग्जीबिशन आयोजित करने के लिए आर्थिक मदद देना शामिल है. ये प्लेटफॉर्म आदिवासी कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पाद दिखाने और बेचने में मदद करते हैं.

मंत्रालय ट्राइफेड और राज्य सरकारों को आर्थिक मदद भी देता है ताकि ट्राइबल सप्लायर्स को शामिल करके ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को आसान बनाया जा सके. इसमें अलग-अलग कारीगर, ट्राइबल सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), और आदिवासी समुदायों की भलाई के लिए काम करने वाले संस्थान, एजेंसी या NGO शामिल हैं.

इसके अलावा, ट्राइफेड दूर-दराज और अंदरूनी ट्राइबल इलाकों में कारीगरों तक पहुंचने के लिए ज़िला और तहसील लेवल पर ट्राइबल आर्टिसन मेले लगाता है. ये मेले डायरेक्ट सोर्सिंग का एक तरीका है, जहां ट्राइबल कारीगरों को अपनी कला और क्राफ्ट प्रोडक्ट्स दिखाने और बेचने के लिए तय एग्ज़िबिशन जगहों पर बुलाया जाता है.

एक्सपर्ट की राय
ईटीवी भारत से बात करते हुए, आदिवासी अधिकारों के एक्सपर्ट डॉ. बिक्रांत तिवारी ने कहा कि, यह एक सकारात्मक और बहुत जरूरी पहल है. ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 जैसे प्लेटफॉर्म कुछ ज़रूरी काम करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. वे देश को बताते हैं कि आदिवासी कला हाशिये की कला नहीं है, बल्कि जीती-जागती संस्कृति, डिजाइन की समझ और कहानी कहने का जरिया है.

उन्होंने कहा कि मास्टर कलाकारों और युवा आदिवासी रचनाकारों को दिल्ली जैसी राष्ट्रीय जगह पर लाने से वह पहचान, गर्व और पहचान मिलती है जो कई कलाकारों को अपनी जिंदगी में शायद ही कभी मिलती है.

डॉ. तिवारी ने कहा कि, जब आदिवासी कला को देखा जाता है, उसकी अहमियत समझी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है, तो यह सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है और युवा पीढ़ी को गुजारे के कामों के लिए अपनी परंपराओं को छोड़ने के बजाय उन्हें जारी रखने के लिए बढ़ावा देती है. लेकिन सिर्फ पहचान काफी नहीं है. ट्राइबल एट्स एक्सपर्ट ने आगे कहा कि, अगर लक्ष्य टिकाऊ रोजी-रोटी है, तो फेस्टिवल के अलावा तीन चीजें मायने रखती हैं, पहली, सही और सीधी इनकम.

उन्होंने कहा कि, कलाकारों को सिर्फ परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी कमाई भी करनी चाहिए.पारदर्शी मूल्य निर्धारण, डायरेक्ट पेमेंट और बिचौलियों से सुरक्षा बहुत जरूरी है. दूसरी, लंबे समय तक मार्केट लिंकेज.

फेस्टिवल खत्म होने के बाद, आगे क्या?
उन्होंने कहा कि, ई-कॉमर्स, डिजाइन सहयोग, बल्क बायर्स और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के लिए सपोर्ट होना चाहिए ताकि कलाकारों को सिर्फ एक इवेंट के बजाय पूरे साल आमदनी हो.

उन्होंने कहा कि तीसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग है क्योंकि कई टैलेंटेड कलाकारों को ब्रांडिंग, डिजिटल लिटरेसी, क्वालिटी कंट्रोल और शहरी मार्केट को समझने में सपोर्ट की कमी है.

उन्होंने आगे कहा कि, आदिवासी कला को असली समुदाय तक फायदा पहुंचाए बिना कमर्शियली कॉपी नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने एक शब्द कहा कि, ट्राइब्स आर्ट फेस्ट एक मजबूत सांस्कृतिक कदम है.

