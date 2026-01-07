ETV Bharat / bharat

कोहरे का कहर: 80 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही है, फ्लाइटों पर भी है असर

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. दृश्यता कम होने के कारण यातायात के प्रमुख साधन रेलवे और हवाई उड़ाने प्रभावित हो रही है. विभिन्न राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनिंग कई घंटे की देरी से चल रही है. दिल्ली की तरफ आने वाली तकरीबन 80 से अधिक ट्रेनिंग लेट चल रही है.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कई उड़ानों के समय में परिवर्तन किया गया है तो वहीं कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है. उड़ानों और ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने और रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.



उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, कोहरे की चलती दृश्यता काफी कम हो जाती है ऐसे में दूर से लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देता है जिसके चलते ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है. यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है. किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा.



नई दिल्ली स्टेशन की स्थिति