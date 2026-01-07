कोहरे का कहर: 80 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही है, फ्लाइटों पर भी है असर
IGI पर भी कई उड़ानों के समय में परिवर्तन किया गया है तो वहीं कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है.
Published : January 7, 2026 at 1:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. दृश्यता कम होने के कारण यातायात के प्रमुख साधन रेलवे और हवाई उड़ाने प्रभावित हो रही है. विभिन्न राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनिंग कई घंटे की देरी से चल रही है. दिल्ली की तरफ आने वाली तकरीबन 80 से अधिक ट्रेनिंग लेट चल रही है.
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कई उड़ानों के समय में परिवर्तन किया गया है तो वहीं कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है. उड़ानों और ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने और रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, कोहरे की चलती दृश्यता काफी कम हो जाती है ऐसे में दूर से लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देता है जिसके चलते ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है. यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है. किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा.
नई दिल्ली स्टेशन की स्थिति
- 12621 तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे 38 मिनट लेट
- 20805 विशाखापट्टनम नई दिल्ली सुपरफास्ट: 4 घंटे 42 मिनट लेट
- 02569 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल: 6 घंटे 30 मिनट लेट
- 22455 श्रीनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस: 3 घंटे 23 मिनट लेट
- 12723 तेलंगाना सुपरफास्ट: 2 घंटे 52 मिनट लेट
- 12393 सप्त क्रांति सुपरफास्ट: एक्सप्रेस 3 घंटे लेट
- 22823 तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 3 मिनट लेट
- 12 559 शिव गंगा एक्सप्रेस: 2 घंटे 30 मिनट लेट
- 12301 राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 10 मिनट लेट
- 12033 शताब्दी एक्सप्रेस: 40 मिनट लेट
- 12 313 राजधानी एक्सप्रेस: 55 मिनट लेट
- 14 315 इंटरसिटी एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट
- 12 627 कर्नाटक एक्सप्रेस: 3 घंटे 2 मिनट लेट
- 12423 राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 47 मिनट लेट
11 841 गीता जयंती एक्सप्रेस: 3 घंटे 30 मिनट लेट
14211 नई दिल्ली इंटरसिटी: 2 घंटे 32 मिनट लेट
आनंद विहार टर्मिनल की स्थिति
- 12427 रेवाड़ी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: 3 घंटे 42 मिनट लेट
- 12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस: 3 घंटे 7 मिनट लेट
- 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस: 4 घंटे 40 मिनट लेट
- 22405 आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ: 2 घंटे 10 मिनट लेट
- 12 329 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 2 घंटे 18 मिनट लेट
- 20501 तेजस एक्सप्रेस: 23 मिनट लेट 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस: 50 मिनट लेट
दिल्ली जंक्शन स्टेशन की स्थिति
- 12225 कैफियत एक्सप्रेस: 3 घंटे 26 मिनट लेट
- 14088 रुणिचा एक्सप्रेस: 1 घंटे 17 मिनट लेट
- 14321 बरेली भुज एक्सप्रेस: एक घंटा 30 मिनट लेट
- 14662 शालीमार मालानी मेल एक्सप्रेस: 1 घंटे 7 मिनट लेट
- 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस: 7 घंटे 20 मिनट लेट
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की स्थिति
- 12723 तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे 6 मिनट लेट
- 12953 एके तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 5 मिनट लेट
- 22867 निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस: 4 घंटे 3 मिनट लेट
- 12649 संपर्क क्रांति: 3 घंटे 15 मिनट लेट
- 12909 निजामुद्दीन गरीब रथ: 1 घंटे 10 मिनट लेट
- 12627 कर्नाटक एक्सप्रेस: 3 घंटे 15 मिनट लेट
- 22221 निजामुद्दीन राजधानी: 2 घंटे 20 मिनट लेट
- 12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 7 मिनट लेट
- 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 2 मिनट लेट
- 12169 महाकौशल एक्सप्रेस: 2 घंटे 41 मिनटलेट
