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चारधाम यात्रा में अभी तक इतने श्रद्धालु कर चुके दर्शन, केदारनाथ में उमड़ रही भोले के भक्तों की भीड़

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 7 मई को 9,360 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 4,977 पुरुष, 4,174 महिला और 209 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में 19 अप्रैल से लेकर अभी तक 1,33,517 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,69,365 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 7 मई को 9,218 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 4,837 पुरुष, 4,186 महिला और 195 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 19 अप्रैल से लेकर अब तक यमुनोत्री धाम में 1,35,848 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: हिमालय की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार उमड़ रहा है. अभी तक 8 लाख 57 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. आज यानी 6 मई की बात करें तो 51,755 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 7 मई को 17,575 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 9,911 पुरुष, 7,517 महिला और 147 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से 22 अप्रैल से लेकर अब तक 3,82,282 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 7 मई को 15,602 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 8,597 पुरुष, 6,214 महिला और 791 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 23 अप्रैल से लेकर अभी तक बदरीनाथ धाम में 2,16,045 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, अभी तक 8,57,692 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का हाई अलर्ट निरीक्षण: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुगम बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में डीएम विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने खुद केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का औचक स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने बाबा केदार के दर्शन को लेकर संचालित टोकन एवं कतार व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, आवास, भोजन व्यवस्था समेत तमाम मूलभूत व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं पूरी तत्परता एवं समन्वय के साथ संचालित की जाएं.

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