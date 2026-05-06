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आस्था और भक्ति से लबरेज चारधाम यात्रा में उमड़ रहा सैलाब, अब तक 8.15 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 6 मई को 14,781 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 7,954 पुरुष, 5,921 महिला और 906 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 23 अप्रैल से लेकर अभी तक बदरीनाथ धाम में 2,00,443 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, अभी तक 8,15,937 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 6 मई को 19,818 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 12,414 पुरुष, 7,308 महिला और 96 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से 22 अप्रैल से लेकर अब तक 3,64,707 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 6 मई को 9,115 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 4,869 पुरुष, 4,093 महिला और 153 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में 19 अप्रैल से लेकर अभी तक 1,24,157 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,50,787 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 6 मई को 10,392 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 5,432 पुरुष, 4,653 महिला और 307 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 19 अप्रैल से लेकर अब तक यमुनोत्री धाम में 1,26,630 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. जिससे चारों धाम में काफी भीड़ उमड़ रही है. यही वजह है कि अभी तक 8 लाख 15 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं. आज यानी 6 मई को 54,106 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए.

केदारनाथ धाम की यात्रा का अनुभव: बाबा केदार के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं ने अपना-अपना अनुभव साझा किया है. गाजियाबाद की श्रद्धालु मोनिका वर्मा ने बताया कि यात्रा को लेकर उन्हें पहले कुछ भ्रामक जानकारियों के कारण आशंका थी, लेकिन धाम पहुंचने पर सभी व्यवस्थाएं उम्मीद से कहीं बेहतर मिलीं. पैदल मार्ग पर हर जरूरी सुविधा उपलब्ध है और सफाई व्यवस्था भी सराहनीय है.

वहीं, अंबाला निवासी आकाश ने कहा कि इस बार की व्यवस्थाएं पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा सुदृढ़ हैं. खासतौर पर बिना किसी वीआईपी हस्तक्षेप के समान रूप से दर्शन की व्यवस्था ने श्रद्धालुओं का भरोसा और संतोष दोनों बढ़ाया है. इसके अलावा श्रद्धालु निशा गहतोड़ी ने कहा कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पेयजल, शौचालय, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्थाओं की मौजूदगी से यात्रा बेहद सहज और सुरक्षित हो गई है.

"ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस स्तर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आसान नहीं होता, लेकिन सरकार और प्रशासन ने समर्पण के साथ काम करते हुए इसे संभव बनाया है."- पंडित रमेश चंद्र पोस्ती, तीर्थ पुरोहित

केदारनाथ धाम यात्रा में 40 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं को मिली मेडिकल सुविधा: उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद केदारनाथ धाम में 15 दिनों में 40,116 मरीजों को मेडिकल सुविधा दी गई है. यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 40,116 श्रद्धालुओं को ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का लाभ दिया गया है. 6 मई को ही 3,275 यात्रियों का उपचार किया गया.

स्वास्थ्य स्क्रीनिंग में भी तेजी: केदारनाथ यात्रा के दौरान अब तक 30,511 श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,211 स्क्रीनिंग एक ही दिन में की गईं. नियमित जांच के चलते जोखिम वाले यात्रियों की समय रहते पहचान कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है.

हेली रेस्क्यू से बचीं कई जिंदगियां: अब तक 19 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर रेफर किया जा चुका है. जबकि, 112 यात्रियों को एंबुलेंस से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है. इसके अलावा 50 श्रद्धालुओं को डंडी-कंडी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा चुका है.

अयोग्य पाए गए 31 यात्री: मेडिकल जांच के दौरान अब तक 31 श्रद्धालु यात्रा के लिए अयोग्य पाए गए, जिनमें 6 मामले आज के दिन सामने आए. ऐसे यात्रियों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार यात्रा स्थगित करने या सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी गई. वहीं, यात्रा मार्ग पर स्थापित मेडिकल कैंपों में ऑक्सीजन सुविधा, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एंबुलेंस और हेली सेवाओं को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा गया है.

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