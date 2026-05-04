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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 7.13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन, केदारनाथ में हुई बर्फबारी

उत्तराखंड के चारधाम ( फोटो सोर्स- DIPR )

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के चारों धामों में आस्था और भक्ति का माहौल के बीच श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. चारों धाम में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही है. अभी तक 7 लाख 13 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं. वहीं, केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई. जिससे मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया. यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 4 मई को 8,818 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 4,537 पुरुष, 3,949 महिला और 332 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,07,052 श्रद्धालु मां यमुना के दर पर शीश नवा चुके हैं. गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 4 मई को 8,393 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. जिसमें 4,641 पुरुष, 3,578 महिला और 174 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 1,05,586 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,12,638 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: हिमालय की गोद में बसे ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आज यानी 4 मई को 19,447 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 12,346 पुरुष, 7,033 महिला और 68 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 3,27,532 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं. बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 4 मई को 13,939 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 7,984 पुरुष, 4,998 महिला और 957 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 1,73,405 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी तक 7,13,575 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं. गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ने ली बैठक: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा के चरम पर पहुंचते ही शासन-प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए कमर कस ली है. इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिला कार्यालय सभागार में यात्रा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.