उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 7.13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन, केदारनाथ में हुई बर्फबारी
आस्था और भक्ति से लबरेज उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़, अब तक 7 लाख 13 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 4, 2026 at 10:32 PM IST
उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के चारों धामों में आस्था और भक्ति का माहौल के बीच श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. चारों धाम में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही है. अभी तक 7 लाख 13 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं. वहीं, केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई. जिससे मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया.
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 4 मई को 8,818 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 4,537 पुरुष, 3,949 महिला और 332 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,07,052 श्रद्धालु मां यमुना के दर पर शीश नवा चुके हैं.
गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 4 मई को 8,393 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. जिसमें 4,641 पुरुष, 3,578 महिला और 174 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 1,05,586 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,12,638 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: हिमालय की गोद में बसे ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आज यानी 4 मई को 19,447 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 12,346 पुरुष, 7,033 महिला और 68 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 3,27,532 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 4 मई को 13,939 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 7,984 पुरुष, 4,998 महिला और 957 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 1,73,405 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी तक 7,13,575 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं.
गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ने ली बैठक: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा के चरम पर पहुंचते ही शासन-प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए कमर कस ली है. इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिला कार्यालय सभागार में यात्रा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.
बैठक में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जानकारी दी कि अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के दौरान 31 हजार से ज्यादा यात्रियों को चिकित्सा सुविधा, जबकि 11 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेली सेवाओं का लाभ उठाया है. घोड़ा-खच्चर और डंडी-कंडी के जरिए भी बड़ी संख्या में यात्रियों ने यात्रा पूरी की है.
यात्रा मार्ग पर सख्त निगरानी, जरूरत पड़ने पर रोकी जाएगी यात्रा: मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो यात्रा को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हालात के अनुसार 2–3 घंटे तक यात्रा रोकने के अधिकार दिए गए हैं.
हेली सेवाओं को लेकर भी सख्ती: हेली टिकटों की कालाबाजारी और मनमानी वसूली पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए गए कि निर्धारित दरों पर ही टिकट बिक्री सुनिश्चित की जाए. शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित: वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लेते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्ग पर सभी यात्री गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी हैं. इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को ही अनुमति होगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल का भरोसा: बैठक में विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पार्किंग, शौचालय और साइन बोर्ड से जुड़े मुद्दे उठाए. डीएम ने एक हफ्ते के भीतर साइन बोर्ड लगाने का आश्वासन दिया. जबकि, अन्य सुझावों पर भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया.
वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह रोक: आयुक्त ने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति में वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी. सभी श्रद्धालुओं के लिए समान व्यवस्था लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि वे सोनप्रयाग और गौरीकुंड का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मौसम अनुकूल रहा तो केदारनाथ धाम तक पैदल निरीक्षण भी करेंगे.
ताकि, व्यवस्थाओं का वास्तविक आकलन किया जा सके. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा, स्वच्छता और पारदर्शिता ही इस यात्रा की आधारशिला हैं. किसी भी प्रकार की लापरवाही, अफवाह या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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