उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 7.61 लाख पार, आज इतने भक्तों ने किए दर्शन
उत्तराखंड के चारों धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, बारिश और बर्फबारी के बीच आज 48 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 5, 2026 at 7:59 PM IST
उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में कठिन मौसम परिस्थितियों के बीच भी आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. बारिश और बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के चारधाम आने का सिलसिला जारी है. जिससे चारों धाम में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 7 लाख 61 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. आज 48,256 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए. वहीं, हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 23 मई को खुलेंगे. ऐसे में बर्फ हटाने का काम जारी है.
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 5 मई को 9,186 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए. जिसमें 4,641 पुरुष, 4,282 महिला और 263 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 19 अप्रैल से लेकर अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,16,238 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.
गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 5 मई को 9,456 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसमें 5,098 पुरुष, 4,194 महिला और 164 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में 19 अप्रैल से लेकर अभी तक 1,15,042 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 2,31,280 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में आज यानी 5 मई को 17,357 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 10,800 पुरुष, 6,493 महिला और 64 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से 22 अप्रैल से लेकर अभी तक 3,44,889 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 5 मई को 12,257 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 6,945 पुरुष, 3,945 महिला और 1,367 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से 23 अप्रैल से लेकर अभी तक बदरीनाथ धाम में 1,85,662 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी तक 7,61,831 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य के भागीदार बन चुके हैं.
हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी: बर्फबारी और दुर्गम परिस्थितियों के बीच विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं. आगामी 23 मई से शुरू होने वाली इस पावन यात्रा के सफल संचालन के लिए चमोली पुलिस, भारतीय सेना और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संयुक्त रूप से यात्रा मार्ग का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया.
निरीक्षण दल ने गोविंदघाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक पूरे ट्रैक का जायजा लिया. सबसे पहले पुलना गांव में पार्किंग व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, जहां तक वाहनों की आवाजाही संभव है. यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए यहां विशेष व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया.
इसके बाद टीम ने भ्यूंडार घाटी और घांघरिया स्थित पुलिस चौकियों का निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का आकलन किया. शीतकाल में बंद रहने वाली इन चौकियों को यात्रा से पहले दोबारा सक्रिय करने के लिए जरूरी तैयारियों की समीक्षा की गई.
गौर हो कि इसी मार्ग से होकर विश्व धरोहर फूलों की घाटी भी जाती है, जहां पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भविष्य की भीड़ प्रबंधन योजनाओं पर विशेष फोकस किया है. वर्तमान में अटलाकोटी से हेमकुंड साहिब तक का रास्ता भारी बर्फ से ढका हुआ है.
बर्फ काटकर मार्ग तैयार कर रहे सेना के जवान: भारतीय सेना के जवान लगातार बर्फ काटकर मार्ग तैयार करने में जुटे हैं. पुलिस, सेना और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बर्फ हटाते हुए दरबार साहिब तक पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी.
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