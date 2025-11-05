ETV Bharat / bharat

झारखंड में मिल रहा है मंईयां को सम्मान, हर माह खाते में पहुंच रही है राशि, 50 लाख से अधिक महिलाओं को हो रहा लाभ

मंईयां सम्मान योजना के तहत सरकार हर महीने लाभुकों को 2500 रुपये दे रही है. नवंबर की राशि भी जारी करने की तैयारी है.

Maiyan Samman Yojana in Jharkhand
महिलाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड की तत्कालीन हेमंत सरकार ने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी. मकसद था, 18 साल से 50 साल आयु वर्ग की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देकर सशक्त बनाना. तब से यह योजना पूरे राज्य में चर्चा का पर्याय बनी हुई है. क्योंकि हर माह लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं. योजना सुचारु रूप से चल रही है. राशि ट्रांसफर करने के दौरान पर्व-त्यौहार का विशेष ख्याल रखा जाता है. सामाजिक सुरक्षा के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक, अब नवंबर माह की किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है. एक नजर डालते हैं इस योजना के लेखा-जोखा पर.

लाभुकों की संख्या और राशि का वितरण

इस योजना की पहली किस्त अगस्त 2024 में 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जारी हुई थी. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने पर तत्कालीन सरकार ने वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर महिलाओं को हर माह मिलने वाली राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया जाएगा. सरकार ने उस वादे को पूरा भी किया और दिसंबर माह से बढ़ी हुई राशि जारी होने लगी.

पहली बार 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56 लाख 61 हजार 791 लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये के हिसाब से 1,415 करोड़ 44 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए रिमोट का बटन दबाया. तब से अनवरत राशि निर्गत हो रही है. अक्टूबर माह में 51 लाख 4 हजार 168 लाभुकों के खाते में दीपावली से पहले राशि ट्रांसफर की गई थी.

बजट में मंईयां के लिए विशेष प्रावधान

इस योजना की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1,45,400 करोड़ के अबुआ बजट में इस योजना के लिए विशेष प्रावधान किया था. सरकार ने इस योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये का आवंटन कर दिया था. वहीं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से इस मद में अब तक 9,900 करोड़ रुपये निर्गत किए जा चुके हैं. वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025) में औसतन 51 लाख लाभुक के हिसाब से करीब अबतक 9 हजार करोड़ के करीब राशि निर्गत हो चुकी है.

बता दें कि लाभुकों की सबसे ज्यादा संख्या गिरिडीह में है. दूसरे स्थान पर रांची जिला है. तीसरे स्थान पर धनबाद, चौथे पर पलामू और पांचवे स्थान पर बोकारो जिला है. सबसे कम लाभुकों वाले जिलों में पहले पायदान पर सिमडेगा, दूसरे पर खूंटी, तीसरे पर लोहरदगा, चौथे पर रामगढ़ और पांचवे पर कोडरमा जिला है.

अब सवाल है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 9,900 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 9000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. अभी नवंबर से मार्च 2026 तक कुल पांच किस्त जारी करनी है. इस लिहाज से औसतन 6,375 करोड़ रुपये की जरुरत पड़़ेगी.

यह भी पढ़ें:

दीपावली और छठ पर झारखंड सरकार का महिलाओं को तोहफा, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की अक्टूबर माह की किस्त जारी

दीपों से जगमग हुआ आत्मनिर्भरता का रास्ता: मंईयां सम्मान योजना से रांची की महिलाएं रच रही नई कहानी

वाह रे मंईयां! महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना की राशि से बनवाया रोड

TAGGED:

MAIYAN SAMMAN YOJANA JHARKHAND
HEMANT SOREN GOVERNMENT
MAIYAN SAMMAN AMOUNT
मंईयां सम्मान योजना
MAIYAN SAMMAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.