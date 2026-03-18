उत्तराखंड के 44 हजार PNG धारकों को सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर, बिछाए जा रहे पाइपलाइन
अब उपभोक्ता एक साथ नहीं रख सकेंगे LPG और PNG कनेक्शन, PNG धारकों को सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर, उत्तराखंड में प्रभावित होंगे इतने उपभोक्ता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 6:29 PM IST
रोहित कुमार सोनी
देहरादून: खाड़ी देशों में चल रहे संकट के बीच भारत सरकार ने देश में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर हाल ही में संशोधित आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब उपभोक्ता एक साथ एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नहीं रख सकते हैं. यानी पीएनजी धारकों को एलपीजी कनेक्शन को बंद करना होगा और सिलेंडर को सरेंडर करना होगा. भारत सरकार की ओर से जारी इस आदेश के दायरे में उत्तराखंड में मौजूद 44,488 उपभोक्ता आएंगे, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन मौजूद हैं. आखिर क्या है प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन की स्थिति, खाद्य पूर्ति विभाग कैसे नियमों को कराएगा फॉलो? आपको इससे रूबरू करवाते हैं.
अब उपभोक्ता एक साथ नहीं रख सकता LPG और PNG कनेक्शन: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत समेत दुनिया के 25 देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है. हालांकि, भारत देश में ईंधन की सीमित सप्लाई हो रही है. बावजूद इसके भारत सरकार ने एहतियातन कदम उठाया है. ताकि, भविष्य में एलपीजी की संकट नहीं रहे.
शुरुआती दौर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय ने गैस सप्लाई को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके बाद बीते शनिवार यानी 14 मार्च को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में संशोधित कर दिया है. जिसके तहत कोई भी उपभोक्ता एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकता है.
PNG कनेक्शन वालों को LPG रखने की अनुमति नहीं: लिहाजा, जिन उपभोक्ताओं के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन हैं, अब उन्हें एलपीजी सिलेंडर रखने, नया कनेक्शन लेने और सिलेंडर को रिफिल कराने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में संशोधित करने के साथ ही तेल कंपनियों को भी आदेश जारी कर दिया है.
आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन नहीं देंगे और ना ही वितरक एलपीजी रिफिल करेंगे, जिन लोगों के पास दोनों रूपों में कनेक्शन हैं. इसके साथ ही घरेलू पीएनजी कनेक्शन धारकों से एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापस लेना होगा. भारत सरकार के इस आदेश के दायरे में उत्तराखंड के चार जिलों में मौजूद 44,488 उपभोक्ता आएंगे.
उत्तराखंड में 44,488 डोमेस्टिक पीएनजी धारक: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में 44,488 डोमेस्टिक पीएनजी (Domestic Piped Natural Gas) धारक हैं. जिसमें से देहरादून जिले में 2,200 डोमेस्टिक पीएनजी धारक, हरिद्वार जिले में 25,600 डोमेस्टिक पीएनजी धारक, उधम सिंह नगर जिले में 16,088 डोमेस्टिक पीएनजी धारक हैं.
इसके अलावा नैनीताल जिले में 600 डोमेस्टिक पीएनजी धारक हैं. इन सभी डोमेस्टिक पीएनजी धारकों को अलग-अलग कंपनियों के जरिए गैस उपलब्ध कराया जा रहा है. वर्तमान समय में प्रदेश के चार जिलों के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराई जा रही है. उत्तराखंडमें 13 जिले हैं. इन सभी जिलों में पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराए जाने के लिए 5 कंपनियां काम कर रही हैं.
इसके तहत गेल गैस लिमिटेड (GAIL Gas Limited) की ओर से देहरादून जिले में डोमेस्टिक पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसी तरह एचएनजीपीएल (Haridwar Natural Gas Private Limited) की ओर से हरिद्वार जिले में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई, आईओएजीपीएल (Indian Oil-Adani Gas Private Limited) की ओर से उधम सिंह नगर जिले में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई की जा रही है.
इसके साथ ही एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) की ओर से नैनीताल जिले में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई की जा रही है. हालांकि, इन कंपनियों की ओर से जिलों के तमाम अन्य क्षेत्रों में भी गैस की पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अभी कनेक्शन शुरू नहीं किया गया है. जबकि, इन जिलों के सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करने के लिए मार्च 2031 तक का लक्ष्य रखा गया है.
इन चार कंपनियों के अलावा गैसोनेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रदेश के 9 जिलों में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करना प्रस्तावित है. इन जिलों में पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिला शामिल है.
ऐसे में इन सभी 9 जिलों में गैसोनेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ही डोमेस्टिक पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए इस कंपनी को मई 2022 में परमीशन दिया जा चुका है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है. हालांकि, इस कंपनी की ओर से इन जिलों में कुछ स्थानों पर पाइपलाइन भी बिछा दी गई है. जबकि, सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करने के लिए मई 2032 तक का लक्ष्य रखा गया है.
"उत्तराखंड में डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन की स्थिति अभी प्राथमिक स्टेज पर है. क्योंकि, अभी कुछ जिलों में ही पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई हो पा रही है. ऐसे में विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द ज्यादा क्षेत्रों को डोमेस्टिक पीएनजी से कवर कर लिया जाए. ताकि, लोगों को सिलेंडर भरवाने के लिए परेशान न होना पड़े. प्रदेश भर में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करने के लिए पांच कंपनियां काम कर रही है."-आनंद स्वरूप, सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड
एलपीजी कनेक्शन को वापस लेने का काम तेल कंपनियां ही करेंगी: इसके अलावा उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन धारकों से एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापस लेने के लिए भारत सरकार ने तेल कंपनियों को आदेश दिए हैं. ऐसे में ये काम इन्हीं तेल कंपनियों को करना है, लेकिन अगर राज्य सरकार से सहयोग मांगा जाता है तो फिर उनका विभाग सहयोग करेगा.
वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने कहा कि उत्तराखंड में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्रवाई चल रही है. वर्तमान समय में प्रदेश के चार जिलों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन पहुंचा जा चुका है. जिसके जरिए इन चार जिलों के घरों में गैस की सप्लाई भी की जा रही है.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं कि राज्यों में सिटी गैस डिसटीब्यूशन नेटवर्क का जो काम चल रहा है, उस पर जोर दिया जाए. साथ ही इससे संबंधित कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से जो भी मदद की जानी है, वो मदद भी की जाए. इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं.
"उत्तराखंड में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी मदद की जा रही है और उनकी जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है. ऐसे में उनकी कोशिश है कि इससे जनता को लाभ मिले."- पीएस पांगती, अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड
"भारत सरकार की जो नीति है, उसके तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में पीएनजी पहुंचाने का है. क्योंकि, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जो पाइप का कनेक्शन होगा, वो मैदानी जिलों से ही होगा. लिहाजा, मैदानी जिलों में काफी ज्यादा स्थानों तक ग्राउंड पाइपलाइन पहुंचाई जा चुकी है."- पीएस पांगती, अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड
"इसी तरह गैसोनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों में काम किया जा रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में काम करना थोड़ा कठिन है. क्योंकि, वहां की चुनौतियां मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है. जिसको भी देखा जा रहा है."- पीएस पांगती, अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड
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