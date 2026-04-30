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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5 लाख के करीब पहुंची यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सिखाया जा रहा योग

चमोली/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पूरे आस्था और जोश के साथ चल रही है. चारों धामों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. जिसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 4 लाख 97 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 7,245 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. जिसमें 3,800 पुरुष, 3,279 महिला और 166 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 72,225 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 7,820 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर शीष नवाया. जिसमें 3,861 पुरुष, 3,790 महिला और 169 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 72,494 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 1,44,719 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 18,107 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 11,666 पुरुष, 6,367 महिला और 74 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 2,44,642 श्रद्धालु हिमालय के गोद में बसे बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य के भागीदार बन चुके हैं.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 10,090 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 5,912 पुरुष, 3,581 महिला और 597 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 1,08,165 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी तक 4,97,526 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं.

केदारनाथ धाम में योग-प्राणायाम शिविर: बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड, सीमित ऑक्सीजन और समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई… इन विषम परिस्थितियों के बीच केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने एक खास पहल शुरू की है. जिसके तहत बाबा केदार की पावन धरती पर योग एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए न केवल राहत बल्कि, संबल का भी काम कर रहा है.