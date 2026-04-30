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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5 लाख के करीब पहुंची यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सिखाया जा रहा योग

उत्तराखंड में चरम पर चल रही चारधाम यात्रा 2026, अब तक 4 लाख 97 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
उत्तराखंड के चारधाम (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 10:02 PM IST

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चमोली/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पूरे आस्था और जोश के साथ चल रही है. चारों धामों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. जिसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 4 लाख 97 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 7,245 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. जिसमें 3,800 पुरुष, 3,279 महिला और 166 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 72,225 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 7,820 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर शीष नवाया. जिसमें 3,861 पुरुष, 3,790 महिला और 169 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 72,494 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 1,44,719 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 18,107 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 11,666 पुरुष, 6,367 महिला और 74 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 2,44,642 श्रद्धालु हिमालय के गोद में बसे बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य के भागीदार बन चुके हैं.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 30 अप्रैल को 10,090 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए. जिसमें 5,912 पुरुष, 3,581 महिला और 597 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक बदरीनाथ धाम में 1,08,165 श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. वहीं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी तक 4,97,526 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं.

केदारनाथ धाम में योग-प्राणायाम शिविर: बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड, सीमित ऑक्सीजन और समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई… इन विषम परिस्थितियों के बीच केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने एक खास पहल शुरू की है. जिसके तहत बाबा केदार की पावन धरती पर योग एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए न केवल राहत बल्कि, संबल का भी काम कर रहा है.

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहुंचते ही कई श्रद्धालु सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक थकान, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझते हैं. ऐसे में यह योग-प्राणायाम शिविर उनके लिए किसी 'संजीवनी' से कम नहीं है. काफी संख्या में श्रद्धालु रोजाना इसमें भाग लेकर अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर रहे हैं और यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं. रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच केदारनाथ मंदिर के पीछे निर्धारित स्थल पर अनुभवी योग प्रशिक्षकों की ओर से निशुल्क योगाभ्यास कराया जा रहा है.

Yoga in Kedarnath Dham
केदारनाथ में योग (फोटो सोर्स- District Administration)

केदारनाथ यात्रा में डीएम विशाल मिश्रा का ताबड़तोड़ ग्राउंड एक्शन: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. डीएम विशाल मिश्रा ने खुद मैदान में उतरकर नेशनल हाईवे 107 से लेकर सोनप्रयाग तक व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बारिश और कोहरे के बीच चल रही बाबा केदार की यात्रा: प्रतिकूल मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है. बीते दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छाए कोहरे के बीच जिला प्रशासन ने सतर्कता को और बढ़ाते हुए यात्रा प्रबंधन को हाई अलर्ट मोड पर रखा है.

खराब मौसम के चलते हेली सेवाओं के संचालन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता न हो, इसके लिए उड़ानों का संचालन पूरी तरह मौसम की अनुकूलता पर निर्भर रखा गया है. वहीं, यात्रा मार्ग पर कोहरे और बारिश के बावजूद सुरक्षा बलों के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेन शेल्टर, गर्म पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार संचालित की जा रही हैं.

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